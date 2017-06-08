«Локомотив» заинтересован в услугах Медведева

Голкипер «Ростова» Никита Медведев попал в сферу интересов «Локомотива». Сообщается, что железнодорожники уже начали переговоры о трансфере 22-летнего вратаря.

«Локомотив» заинтересован в Медведеве. Клубы ведут переговоры о возможном трансфере», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Медведев провел 17 матчей, в которых пропустил девять голов. Также голкипер установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю РФПЛ – 988 минут.