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«Локомотив» заинтересован в услугах Медведева

8 июня 2017, 13:17
16

Голкипер «Ростова» Никита Медведев попал в сферу интересов «Локомотива». Сообщается, что железнодорожники уже начали переговоры о трансфере 22-летнего вратаря.

«Локомотив» заинтересован в Медведеве. Клубы ведут переговоры о возможном трансфере», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Медведев провел 17 матчей, в которых пропустил девять голов. Также голкипер установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю РФПЛ – 988 минут.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Медведев Никита
Комментарии (16)
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Chesn0k
1496917655
а как же голкипер сборной россии гильерме?)
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FanatSerj
1496920936
Никитос не ведись, Это личная месть Нигматулина, будешь сидеть на лавке, он будет приходить каждый день и злорадно смеяться над тобой!!! )))))))
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LokoGoGo
1496921280
Бомба! Но... как же Гиля и как же Лобанцев
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lokoman92
1496922295
Лобанцева в топку, а Медведев - хорошее приобретение...
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life85
1496922894
Это переход " на лавку " , надеюсь он это понимает !!!
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овертайм
1496924262
зачем? на лавку?)
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dok66
1496925430
Я думаю , что кроме Локо кто-то еще всплывет по поводу Медведева . Засветился парень нормально . А Ростов просто растаскают по кусочкам .
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wobaekat
1496934838
А Медведев заинтересован в услугах Усманова
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Казак88
1496935392
Лучше хороших нападающих искать!
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Lev Aleks
1496993786
надо брать....
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