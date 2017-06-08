Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» заинтересован в услугах Медведева

    Голкипер «Ростова» Никита Медведев попал в сферу интересов «Локомотива». Сообщается, что железнодорожники уже начали переговоры о трансфере 22-летнего вратаря.

    «Локомотив» заинтересован в Медведеве. Клубы ведут переговоры о возможном трансфере», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Медведев провел 17 матчей, в которых пропустил девять голов. Также голкипер установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных мячей за всю историю РФПЛ – 988 минут.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 9 июня 2017, 10:36

      надо брать....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 8 июня 2017, 18:23

      Лучше хороших нападающих искать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 8 июня 2017, 18:13

      А Медведев заинтересован в услугах Усманова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:37

      Я думаю , что кроме Локо кто-то еще всплывет по поводу Медведева . Засветился парень нормально . А Ростов просто растаскают по кусочкам .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 июня 2017, 15:17

      зачем? на лавку?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 8 июня 2017, 14:54

      Это переход " на лавку " , надеюсь он это понимает !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      lokoman92 8 июня 2017, 14:44

      Лобанцева в топку, а Медведев - хорошее приобретение...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 8 июня 2017, 14:28

      Бомба!
      Но... как же Гиля и как же Лобанцев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2017, 14:22

      Никитос не ведись, Это личная месть Нигматулина, будешь сидеть на лавке, он будет приходить каждый день и злорадно смеяться над тобой!!!

      )))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 8 июня 2017, 14:05

      Думаю это фейк

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11