Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» вынуждена будет продать Наингголана в «МЮ» за 40 миллионов

    «Рома» может продать полузащитника Раджу Наингголана в «Манчестер Юнайтед». Случиться это может в случае срыва трансфера Мохамеда Салаха в «Ливерпуль». Римляне вынуждены будут руководствоваться выполнением правил финансового фэйр-плей, то есть им нужно будет до 30 июня заработать 30 миллионов евро.

    Известно, что «Ливерпуль» готов заплатить за Салаха не более 32 миллионов, а также бонусы. «Роме» требуется продать его за 40 миллионов. Если сделка не состоится, то итальянский клуб может продать Наингголана «МЮ» за 40 с лишним миллионов евро.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 8 июня 2017, 13:35

      Да его Челси с удовольствием урвет , они в отличие от МЮ давно его хотят , и проблема была лишь в желании игрока.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sarco999 8 июня 2017, 16:38

      Челси может много чего хотеть)
      проблема лишь в том, где больше вероятность игры в старте, а не в запасе.
      Венгер тоже много кого ХОЧЕТ ДАВНО, но чёт все переходят к его конкурентам

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 > dolf666 8 июня 2017, 19:46

      Челси - не Арсенал ) , Конте - не Венгер , ну так он в старте будет в Челси , Конте давно его хочет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      Kuzov > Sarco999 9 июня 2017, 02:01

      Сидеть под канте придется,лучше в мю

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Sarco999 9 июня 2017, 11:45

      ну хочет и хочет)) в МЮ выше вероятность попадания в старт, вместо Феллайни

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Kuzov 9 июня 2017, 12:31

      Он точно лучше Матича , будет вместо серба

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 8 июня 2017, 13:32

      Стоит ли Наингголан 40+ лямов???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      Vaval > GenghisKhan 8 июня 2017, 13:45

      Думаю что более чем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > GenghisKhan 9 июня 2017, 11:45

      очень даже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 8 июня 2017, 12:55

      Осталось только МЮ предупредить об этой покупке

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 8 июня 2017, 12:51

      как работает это финансовое фейр-плей? всякие сити могут тратить по 200 миллионов и это ни к чему не приведет, а рома вынуждена покупать не самых дорогих игроков и при этом попадает под рамки

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > McDuff 8 июня 2017, 14:14

      Плюс им за телетрансляции гигантские суммы платят, они за год нехило на этом зарабатывают, плюс атрибутика и спонсорские контракты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 8 июня 2017, 12:30

      Если что, не помешает!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июня 2017, 12:10

      Сами попали в такую ситуацию...сливайте в Китай средних игроков.. И окупетесь

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11