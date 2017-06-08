«Рома» вынуждена будет продать Наингголана в «МЮ» за 40 миллионов

«Рома» может продать полузащитника Раджу Наингголана в «Манчестер Юнайтед». Случиться это может в случае срыва трансфера Мохамеда Салаха в «Ливерпуль». Римляне вынуждены будут руководствоваться выполнением правил финансового фэйр-плей, то есть им нужно будет до 30 июня заработать 30 миллионов евро.

Известно, что «Ливерпуль» готов заплатить за Салаха не более 32 миллионов, а также бонусы. «Роме» требуется продать его за 40 миллионов. Если сделка не состоится, то итальянский клуб может продать Наингголана «МЮ» за 40 с лишним миллионов евро.