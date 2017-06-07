Гончаренко разочаровало поведение Рамоса в финале Лиги чемпионов

Чо серьезно? на такой матч кого попало не назначают,есть трактовка не спортивное поведение за что и был наказан,даже малейшее прикосновение по ноге уже фол,если болели за ювентус не нужно предвзято смотреть на этот момент,лично я болел за ростов и мне как то пофиг на ювентус и реал,на стадионе кучу камер неужели нельзя было наити одну камеру с хорошим повтором?зачем народ то провоцировать,если кто то считает неправильным поступок Рамоса а как он должен был поступить?когда нарушение правил было,сами посудите вот вы идите спокойно никого не трогая а вас взял чел ударил,вы же не сделайте вид что ничего не произошло?мы же говорим не о простом прохожем который мимо проходил,а профессиональных футболистов.Почему то люди смотревшие матч по телеку уверены в своей правоте,на чем основано хз,знаю есть 5 судей которые общаются по микро,есть люди которые сидят смотрят в мониторы и рассудили было уместно нарушение со стороны квадратного папуаса.Если рассуждает тренер о давлений на судью со стороны именитых клубов,значит и у нас в чемпионате такая же фигня три клуба зенит,спарак и цска давят на судей?на все 100% уверен что скажет такого давления нету,тогда почему рассуждает о топ клубах и назначенных арбитров на финал лч,разве арбитра на такие матчи не назначают самого квалифицированного и надежного?
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4). По словам белорусского специалиста, его очень огорчило поведение защитника мадридской команды Серхио Рамоса.
– В финале Лиги чемпионов болели...
– ...за «Ювентус».
– Огорчились?
– Больше всего – поведением Серхио Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона. Рамос повел себя неадекватно и уровню матча, и тому, что происходило на поле. За этим скрывается интересное явление. Команды уровня «Реала» выгадывают привилегии, оказывая колоссальное воздействие на судей. Принцип такой: идет агрессивный наглый фол для срыва атаки соперника, и при этом вся команда кричит, что ничего не было. И наоборот, когда останавливают своих. Когда такая реакция постоянна, арбитры начинают сомневаться. Такое давление на них – в философии клуба.
Мы видели это еще в БАТЭ. Помните, Хагушу дали в Мадриде вторую желтую за рядовой фол против Дренте, а когда Рамос локтем въехал в лицо Сосновскому, рефери отвернулся? Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф. То есть исчезли проявления почитания. Так и против «Реала» приходится бороться не только с игроками во главе с Криштиану, но еще и с историей, традициями, давлением трибун. Не каждый, в том числе и судья, готов это выдержать.