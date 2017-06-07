Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко разочаровало поведение Рамоса в финале Лиги чемпионов

Гончаренко разочаровало поведение Рамоса в финале Лиги чемпионов

7 июня 2017, 00:53
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4). По словам белорусского специалиста, его очень огорчило поведение защитника мадридской команды Серхио Рамоса.

– В финале Лиги чемпионов болели...

– ...за «Ювентус».

– Огорчились?

– Больше всего – поведением Серхио Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона. Рамос повел себя неадекватно и уровню матча, и тому, что происходило на поле. За этим скрывается интересное явление. Команды уровня «Реала» выгадывают привилегии, оказывая колоссальное воздействие на судей. Принцип такой: идет агрессивный наглый фол для срыва атаки соперника, и при этом вся команда кричит, что ничего не было. И наоборот, когда останавливают своих. Когда такая реакция постоянна, арбитры начинают сомневаться. Такое давление на них – в философии клуба.

Мы видели это еще в БАТЭ. Помните, Хагушу дали в Мадриде вторую желтую за рядовой фол против Дренте, а когда Рамос локтем въехал в лицо Сосновскому, рефери отвернулся? Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф. То есть исчезли проявления почитания. Так и против «Реала» приходится бороться не только с игроками во главе с Криштиану, но еще и с историей, традициями, давлением трибун. Не каждый, в том числе и судья, готов это выдержать.

Источник: Pressball
Лига чемпионов Реал Ювентус Рамос Серхио Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pzdc.
1496805157
Да) симулянт)
Ответить
REAL1902
1496813794
Про Рамоса понятно. И что Буффон прекрасен и его жаль тоже очевидно. Но в чем было благородство то? А касаемо симуляции, то пора смирится. Симуляции и провокации - часть современного футбола. Попытки обмануть судью ради выгоды команды - тоже естественное дело. Почему каждый раз когда игрок нарушает правила и потом божится судье что не нарушал мы не поднимаем шумиху что он не мужик, не может сказать правду, боится ответить за свой поступок и т.д.?
А касаемо именно этого матча, то этот момент никак не повлиял на ход игры. Реал по игре сильнее. Тоже самое можно сказать и о матче Барселона - ПСЖ, там ведь не было пенальти на Суаресе, когда счет стал 5:1, а как раз в ворота Барселоны можно было ставить 2 пенальти смело. Но судья этого не сделал, а ведь это очень сильно повлияло на результат, хотя и стоит признать что ПСЖ сами виноваты и Барселона прошла заслуженно. Но тем не менее никакой шумихи из за симуляции и судейских ошибок не было.
Ответить
ЮЗИК
1496821789
Вот и весь секрет побед сливочных
Ответить
Rjcnz987
1496835796
Чо серьезно? на такой матч кого попало не назначают,есть трактовка не спортивное поведение за что и был наказан,даже малейшее прикосновение по ноге уже фол,если болели за ювентус не нужно предвзято смотреть на этот момент,лично я болел за ростов и мне как то пофиг на ювентус и реал,на стадионе кучу камер неужели нельзя было наити одну камеру с хорошим повтором?зачем народ то провоцировать,если кто то считает неправильным поступок Рамоса а как он должен был поступить?когда нарушение правил было,сами посудите вот вы идите спокойно никого не трогая а вас взял чел ударил,вы же не сделайте вид что ничего не произошло?мы же говорим не о простом прохожем который мимо проходил,а профессиональных футболистов.Почему то люди смотревшие матч по телеку уверены в своей правоте,на чем основано хз,знаю есть 5 судей которые общаются по микро,есть люди которые сидят смотрят в мониторы и рассудили было уместно нарушение со стороны квадратного папуаса.Если рассуждает тренер о давлений на судью со стороны именитых клубов,значит и у нас в чемпионате такая же фигня три клуба зенит,спарак и цска давят на судей?на все 100% уверен что скажет такого давления нету,тогда почему рассуждает о топ клубах и назначенных арбитров на финал лч,разве арбитра на такие матчи не назначают самого квалифицированного и надежного?
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
Вчера, 01:25
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+