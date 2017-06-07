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    Гончаренко разочаровало поведение Рамоса в финале Лиги чемпионов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4). По словам белорусского специалиста, его очень огорчило поведение защитника мадридской команды Серхио Рамоса.

    – В финале Лиги чемпионов болели...

    – ...за «Ювентус».

    – Огорчились?

    – Больше всего – поведением Серхио Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона. Рамос повел себя неадекватно и уровню матча, и тому, что происходило на поле. За этим скрывается интересное явление. Команды уровня «Реала» выгадывают привилегии, оказывая колоссальное воздействие на судей. Принцип такой: идет агрессивный наглый фол для срыва атаки соперника, и при этом вся команда кричит, что ничего не было. И наоборот, когда останавливают своих. Когда такая реакция постоянна, арбитры начинают сомневаться. Такое давление на них – в философии клуба.

    Мы видели это еще в БАТЭ. Помните, Хагушу дали в Мадриде вторую желтую за рядовой фол против Дренте, а когда Рамос локтем въехал в лицо Сосновскому, рефери отвернулся? Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф. То есть исчезли проявления почитания. Так и против «Реала» приходится бороться не только с игроками во главе с Криштиану, но еще и с историей, традициями, давлением трибун. Не каждый, в том числе и судья, готов это выдержать.

    Источник: Pressball

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    07.06.2017 00:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      Rjcnz987 7 июня 2017, 14:43

      Чо серьезно? на такой матч кого попало не назначают,есть трактовка не спортивное поведение за что и был наказан,даже малейшее прикосновение по ноге уже фол,если болели за ювентус не нужно предвзято смотреть на этот момент,лично я болел за ростов и мне как то пофиг на ювентус и реал,на стадионе кучу камер неужели нельзя было наити одну камеру с хорошим повтором?зачем народ то провоцировать,если кто то считает неправильным поступок Рамоса а как он должен был поступить?когда нарушение правил было,сами посудите вот вы идите спокойно никого не трогая а вас взял чел ударил,вы же не сделайте вид что ничего не произошло?мы же говорим не о простом прохожем который мимо проходил,а профессиональных футболистов.Почему то люди смотревшие матч по телеку уверены в своей правоте,на чем основано хз,знаю есть 5 судей которые общаются по микро,есть люди которые сидят смотрят в мониторы и рассудили было уместно нарушение со стороны квадратного папуаса.Если рассуждает тренер о давлений на судью со стороны именитых клубов,значит и у нас в чемпионате такая же фигня три клуба зенит,спарак и цска давят на судей?на все 100% уверен что скажет такого давления нету,тогда почему рассуждает о топ клубах и назначенных арбитров на финал лч,разве арбитра на такие матчи не назначают самого квалифицированного и надежного?

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 июня 2017, 10:49

      Вот и весь секрет побед сливочных

      1
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 7 июня 2017, 08:36

      Про Рамоса понятно. И что Буффон прекрасен и его жаль тоже очевидно. Но в чем было благородство то? А касаемо симуляции, то пора смирится. Симуляции и провокации - часть современного футбола. Попытки обмануть судью ради выгоды команды - тоже естественное дело. Почему каждый раз когда игрок нарушает правила и потом божится судье что не нарушал мы не поднимаем шумиху что он не мужик, не может сказать правду, боится ответить за свой поступок и т.д.?

      А касаемо именно этого матча, то этот момент никак не повлиял на ход игры. Реал по игре сильнее. Тоже самое можно сказать и о матче Барселона - ПСЖ, там ведь не было пенальти на Суаресе, когда счет стал 5:1, а как раз в ворота Барселоны можно было ставить 2 пенальти смело. Но судья этого не сделал, а ведь это очень сильно повлияло на результат, хотя и стоит признать что ПСЖ сами виноваты и Барселона прошла заслуженно. Но тем не менее никакой шумихи из за симуляции и судейских ошибок не было.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > REAL1902 7 июня 2017, 10:36

      Ты не замечаешь - насколько ты завидуешь и боишься Барсы, фанатик?)
      Ты везде пытаешься ее пнуть, киваешь на нее)
      Я понимаю тебя - хочется обвинить лучший клуб мира, тогда - и твой - не такой плохой, получается)
      Ты чего сейчас про Барсу вспомнил?) Камбек спать не дает?)

      "Никакой шумихи не было"?) Да твои соратники устроили вой на весь мир!)) До маразма доходили - переигровку хотели устроить)

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      Рейтинг: +60

      REAL1902 > Protosser 7 июня 2017, 10:41

      Перечитай текст и включи голову. Я просто пример привел. Дела Барселоны мне абсолютно не интересны. Если ты не заметил, то я даже написал что Барселона прошла заслужено. Смысл моего сообщения что симуляции - это часть футбола, ничего криминального в этом уже нет. Но ты нашел левый смысл и пытаешься найти с кем поругаться и показать себя интернет-героем. Если так и тебе не дано адекватно дискутировать - то ты не по адресу.

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      Рейтинг: -186

      Protosser > REAL1902 7 июня 2017, 11:40

      Да-да, очень убедительно)) ты просто - привел в пример матч Барсы, где арбитр ошибся в ее пользу))
      Сам себя-то не обманывай)

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      Рейтинг: +60

      REAL1902 > Protosser 7 июня 2017, 12:03

      В смысл вникни!!! Я и Рамоса не оправдываю! Это симуляция! Но это часть футбола, вот и все что я хочу сказать!

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      Рейтинг: -186

      Protosser > REAL1902 7 июня 2017, 12:43

      Да понял я твой "смысл")
      Я обращаю твое внимание, что твое подсознание запихивает Барсу в те темы, которых она вообще не касается)

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      Рейтинг: +60

      REAL1902 > Protosser 7 июня 2017, 12:47

      Для чего? Даже если было бы так, то сезон у Реала лучше. В этом году нечему завидовать. Да и мне не слабо признать что нынешняя Барселона - великая команда. Однозначно лучший клуб первых 20 лет 21 века. Так что неадекватный фанатизм мне приписывать не надо. Да, болею за Реал, но очевидное не отрицаю.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 7 июня 2017, 06:12

      Да) симулянт)

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