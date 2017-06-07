Гончаренко разочаровало поведение Рамоса в финале Лиги чемпионов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился наблюдениями от просмотра финального матча Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4). По словам белорусского специалиста, его очень огорчило поведение защитника мадридской команды Серхио Рамоса.
– В финале Лиги чемпионов болели...
– ...за «Ювентус».
– Огорчились?
– Больше всего – поведением Серхио Рамоса. Особенно на контрасте с благородством проигравшего Буффона. Рамос повел себя неадекватно и уровню матча, и тому, что происходило на поле. За этим скрывается интересное явление. Команды уровня «Реала» выгадывают привилегии, оказывая колоссальное воздействие на судей. Принцип такой: идет агрессивный наглый фол для срыва атаки соперника, и при этом вся команда кричит, что ничего не было. И наоборот, когда останавливают своих. Когда такая реакция постоянна, арбитры начинают сомневаться. Такое давление на них – в философии клуба.
Мы видели это еще в БАТЭ. Помните, Хагушу дали в Мадриде вторую желтую за рядовой фол против Дренте, а когда Рамос локтем въехал в лицо Сосновскому, рефери отвернулся? Буша-старшего как-то спросили, что для него изменилось после ухода с поста президента. Он отшутился: я стал чаще проигрывать в гольф. То есть исчезли проявления почитания. Так и против «Реала» приходится бороться не только с игроками во главе с Криштиану, но еще и с историей, традициями, давлением трибун. Не каждый, в том числе и судья, готов это выдержать.
А касаемо именно этого матча, то этот момент никак не повлиял на ход игры. Реал по игре сильнее. Тоже самое можно сказать и о матче Барселона - ПСЖ, там ведь не было пенальти на Суаресе, когда счет стал 5:1, а как раз в ворота Барселоны можно было ставить 2 пенальти смело. Но судья этого не сделал, а ведь это очень сильно повлияло на результат, хотя и стоит признать что ПСЖ сами виноваты и Барселона прошла заслуженно. Но тем не менее никакой шумихи из за симуляции и судейских ошибок не было.