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    Тренер Бельгии разочарован травмой Азара

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что разочарован травмой полузащитника команды Эдена Азара, которую тот получил в простом эпизоде.

    «Я разочарован травмой Азара. Несомненно, он лидер нашей команды и просто хороший человек. Все это время он упорно трудился, чтобы подготовиться к матчам. Но получил травму на ровном месте, когда рядом просто никого не было. Он просто переступал с одной ноги на другую, и тут это произошло. Все, кто это увидел – были в шоке», – сказал тренер.

    Напомним, что в прошедший понедельник Азар перенес операцию на лодыжке. К тренировкам он сможет приступить через три месяца.

    Источник: Goal.com

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    06.06.2017 06:40
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