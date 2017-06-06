Тренер Бельгии разочарован травмой Азара

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес признался, что разочарован травмой полузащитника команды Эдена Азара, которую тот получил в простом эпизоде.

«Я разочарован травмой Азара. Несомненно, он лидер нашей команды и просто хороший человек. Все это время он упорно трудился, чтобы подготовиться к матчам. Но получил травму на ровном месте, когда рядом просто никого не было. Он просто переступал с одной ноги на другую, и тут это произошло. Все, кто это увидел – были в шоке», – сказал тренер.

Напомним, что в прошедший понедельник Азар перенес операцию на лодыжке. К тренировкам он сможет приступить через три месяца.