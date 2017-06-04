Луческу может возглавить румынский клуб, который планируют купить российские бизнесмены

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить румынскую «Политехнику». По информации Digi Sport, группа российских бизнесменов планирует приобрести клуб из Яссы, и если сделка будет завершена успешно, то 71-летний специалист, вероятнее всего, возглавит команду.

Напомним, Луческу работал с «Зенитом» с мая 2016 года и был отправлен в отставку по окончании нынешнего сезона. Под руководством румынского специалиста петербургский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ третье место.