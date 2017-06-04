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    Луческу может возглавить румынский клуб, который планируют купить российские бизнесмены

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить румынскую «Политехнику». По информации Digi Sport, группа российских бизнесменов планирует приобрести клуб из Яссы, и если сделка будет завершена успешно, то 71-летний специалист, вероятнее всего, возглавит команду.

    Напомним, Луческу работал с «Зенитом» с мая 2016 года и был отправлен в отставку по окончании нынешнего сезона. Под руководством румынского специалиста петербургский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 22:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 09:53

      Зачем россиянам неизвестная Венгрия, взяли бы и вложились типа Нефтчи Новосибирск, Кайрат Ленинград, Пахтакор Домодедово.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 июня 2017, 23:06

      В чем смысл покупки румынского клуба? Зима близко?

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 4 июня 2017, 22:09

      Луческо только табор возглавлять

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > сасас 4 июня 2017, 23:29

      Вот он к цыганам в табор бароном и пошел....там его место)))

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 июня 2017, 22:07

      Российские бизнесмены активно выводят деньги за рубеж, даже в Румынию. Там надежнее.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Аvenger 5 июня 2017, 06:18

      Это вряд ли. Покупают клубы английские, болгарские, румынские. Индекс ММВБ давно уже из красного не вылазит, продают российские бумаги все подряд.

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