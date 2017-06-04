Роналду: «Тем, кто меня критиковал, придется выключить свои шарманки»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (2:1) ответил на критику в свой адрес.

Напомним, что в игре против туринцев португальский форвард отметился дублем, который позволил мадридской команде впервые в истории выиграть главный трофей Европы два раза подряд. Также Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

«Я всем ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки», — приводит слова португальца SBS TV.