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    Роналду: «Тем, кто меня критиковал, придется выключить свои шарманки»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (2:1) ответил на критику в свой адрес.

    Напомним, что в игре против туринцев португальский форвард отметился дублем, который позволил мадридской команде впервые в истории выиграть главный трофей Европы два раза подряд. Также Роналду в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром ЛЧ.

    «Я всем ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придется вновь выключить свои шарманки», — приводит слова португальца SBS TV.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2017 16:53
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 28 июня 2017, 10:55

      Верно сказал,тупые козлы думайте прежде чем говорит,он тоже работяга своего обязанности, и делает его как надо, и красиво.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 5 июня 2017, 10:09

      Мы вроде португальцев с этой "СТАР! проходили. Ни чехлите пока шарманки. Если наш футбол и никакой, значит он и неожиданный.

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 5 июня 2017, 00:37

      За качество игры в футбол его же вроде никто и не критиковал. Так что, хоть бы 10 голов наколотил в финале, ничего не изменится

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2017, 20:40

      Рональду я думаю сейчас лучший в мире

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 июня 2017, 19:03

      Не буду его унижать как футболиста.......................чуйка есть..........., как человек не приятен...........дальше помолчу...........

      -3
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      Рейтинг: +27

      Igil777 > ВЛАДИВОСТОК 4 июня 2017, 19:41

      Пойми, ему на тебя насрать. Он тебе даже на лечение не скидывает.

      3
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 4 июня 2017, 18:04

      Никто его не критиковал за футбол. Игрок он отличный. А вот характер...

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 17:53

      Харе харе

      0
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      Рейтинг: +33

      Матвей1 4 июня 2017, 17:24

      Красиво сказано

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2017, 16:57

      Всегда найдутся люди, которые найдут, за что критиковать. Это нормально.

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июня 2017, 16:56

      1:4 а не 1:2...

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Munez89 4 июня 2017, 17:09

      Голы других игроков не считаются когда разговариваешь с Роналду:)

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > panmon 4 июня 2017, 17:13

      Забавно)) хороший коммент!)

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