Рейнгольд: «Роналду лучше Месси. Криштиану – эталон футбола»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению Рейнгольда, португалец превосходит в классе аргентинца.

«Мне больше нравится Роналду. У него лучше обзор, больше движения, больше командной игры. Это мое мнение. С ним можно считаться, спорить и не соглашаться. В данный момент, Роналду – эталон наступательного футбола. Это человек, который не опускается ниже определенной планки. Это о многом говорит.

А Месси со своей командой терпел сокрушительные поражения. Взять те же игры с «Ювентусом», когда «Барселона» не забила ни одного мяча. По ключевым играм и определяется вклад игрока. Забей хоть один или передачу сделай. Поэтому Роналду, конечно, лучше, – сказал Рейнгольд.