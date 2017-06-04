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    Рейнгольд: «Роналду лучше Месси. Криштиану – эталон футбола»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению Рейнгольда, португалец превосходит в классе аргентинца.

    «Мне больше нравится Роналду. У него лучше обзор, больше движения, больше командной игры. Это мое мнение. С ним можно считаться, спорить и не соглашаться. В данный момент, Роналду – эталон наступательного футбола. Это человек, который не опускается ниже определенной планки. Это о многом говорит.

    А Месси со своей командой терпел сокрушительные поражения. Взять те же игры с «Ювентусом», когда «Барселона» не забила ни одного мяча. По ключевым играм и определяется вклад игрока. Забей хоть один или передачу сделай. Поэтому Роналду, конечно, лучше, – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.06.2017 14:07
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 июня 2017, 22:05

      насчёт "командной игры" он не прав.

      0
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      Рейтинг: +18

      Idol777 4 июня 2017, 19:52

      Кто такой вообще Валерий Рейнгольд?Просто фан Роналду! То,что ему больше нравится Роналду,это не означает,что он лучше Месси! Что за бред собачий! Подумаешь Барса проиграла в этом сезоне Юве! Реалу просто реально везло! Да и атака у Юве была вообще никакая!Дибала и Игуаин провалили финал,забивать было некому! По ходу они все надеялись на Данни Алвеса!Но один в поле не воин!

      -2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 4 июня 2017, 19:06

      Уважаю...........Рейнгольда.......пересекался с ним........но не согласен............

      0
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      Рейтинг: +3692

      lordmrv 4 июня 2017, 18:06

      Ага, у соседской жены всегда сиськи больше. Какой смысл сравнивать то?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 16:33

      Хоть и не нравится мне этот эксперт-но вынужден согласиться сейчас с его мнением.

      2
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 июня 2017, 16:18

      Не только эталон футбола.Это эталон спортсмена

      1
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      Рейтинг: +54

      Evklid 4 июня 2017, 16:01

      Кто выигрывает,того и хвалят больше)

      0
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      Рейтинг: +5

      adro 4 июня 2017, 15:29

      Вот только барсу так и не обыграли в чемпе 1-1 и 3-2 проиграли, где ж эта мегазвезда Роналду была с барсой

      1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > adro 4 июня 2017, 16:00

      один матч вообще не показатель.к месси это применимо в большой степени-"где ж эта мегазвезда была"

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      Рейтинг: +5

      adro > Evklid 5 июня 2017, 13:02

      Его с барсой никогда на поле не видно, исчезает словно его и нет

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      Рейтинг: +54

      Evklid > adro 5 июня 2017, 19:11

      Да ладно,прям не видно?и голов победных не забивал барсе?)

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 июня 2017, 14:50

      Честно говоря, уже надоело читать бред этого маразматика...Я что-то не припомню такого талантливого футболиста как Валерий Рейнгольд....С каких пор он стал суперэкспертом ??? Может быть лучше опрашивать более адекватных и уважаемых людей...

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      Рейтинг: +16

      JohnOxford > zico2205 4 июня 2017, 17:12

      Так иди сам решай. Чего ты тут свое мнение высказываешь?

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 4 июня 2017, 14:49

      у них разные амплуа ) сколько можно сравнивать ) Один габаритный игрок фланга-нападения. Другой выныривающая в штрафную юркая 10-ка. Каждый лучший в своем амплуа.

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