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  • Рейнгольд: «Роналду лучше Месси. Криштиану – эталон футбола»

Рейнгольд: «Роналду лучше Месси. Криштиану – эталон футбола»

4 июня 2017, 14:07
20

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд сравнил нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. По мнению Рейнгольда, португалец превосходит в классе аргентинца.

«Мне больше нравится Роналду. У него лучше обзор, больше движения, больше командной игры. Это мое мнение. С ним можно считаться, спорить и не соглашаться. В данный момент, Роналду – эталон наступательного футбола. Это человек, который не опускается ниже определенной планки. Это о многом говорит.

А Месси со своей командой терпел сокрушительные поражения. Взять те же игры с «Ювентусом», когда «Барселона» не забила ни одного мяча. По ключевым играм и определяется вклад игрока. Забей хоть один или передачу сделай. Поэтому Роналду, конечно, лучше, – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Рейнгольд Валерий
Комментарии (20)
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exreporter
1496576963
у них разные амплуа ) сколько можно сравнивать ) Один габаритный игрок фланга-нападения. Другой выныривающая в штрафную юркая 10-ка. Каждый лучший в своем амплуа.
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zico2205
1496577001
Честно говоря, уже надоело читать бред этого маразматика...Я что-то не припомню такого талантливого футболиста как Валерий Рейнгольд....С каких пор он стал суперэкспертом ??? Может быть лучше опрашивать более адекватных и уважаемых людей...
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adro
1496579342
Вот только барсу так и не обыграли в чемпе 1-1 и 3-2 проиграли, где ж эта мегазвезда Роналду была с барсой
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Evklid
1496581299
Кто выигрывает,того и хвалят больше)
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petr69
1496582310
Не только эталон футбола.Это эталон спортсмена
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Диктор
1496583232
Хоть и не нравится мне этот эксперт-но вынужден согласиться сейчас с его мнением.
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lordmrv
1496588802
Ага, у соседской жены всегда сиськи больше. Какой смысл сравнивать то?
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ВЛАДИВОСТОК
1496592403
Уважаю...........Рейнгольда.......пересекался с ним........но не согласен............
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Idol777
1496595151
Кто такой вообще Валерий Рейнгольд?Просто фан Роналду! То,что ему больше нравится Роналду,это не означает,что он лучше Месси! Что за бред собачий! Подумаешь Барса проиграла в этом сезоне Юве! Реалу просто реально везло! Да и атака у Юве была вообще никакая!Дибала и Игуаин провалили финал,забивать было некому! По ходу они все надеялись на Данни Алвеса!Но один в поле не воин!
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ibragim_ibragimov_99
1496603148
насчёт "командной игры" он не прав.
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