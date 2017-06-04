Гризманн подтвердил, что проведет следующий сезон в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил, что продолжит выступать за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что 26-летний француз принял это решение в связи запретом на трансферы, который ФИФА наложила на «матрасников».

«У клуба сейчас непростой период. Для «Атлетико» мой переход в другую команду стал бы ударом. Я принял решение остаться», – сказал Гризманн.

Напомним, что в услугах форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.