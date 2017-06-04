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    Гризманн подтвердил, что проведет следующий сезон в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подтвердил, что продолжит выступать за мадридский клуб. Ранее сообщалось, что 26-летний француз принял это решение в связи запретом на трансферы, который ФИФА наложила на «матрасников».

    «У клуба сейчас непростой период. Для «Атлетико» мой переход в другую команду стал бы ударом. Я принял решение остаться», – сказал Гризманн.

    Напомним, что в услугах форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

    Источник: ESPN

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    04.06.2017 13:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июня 2017, 16:57

      сейчас китайцы как бабахнут баблом и полетел мальчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июня 2017, 16:51

      Сколько можно одну и ту же новость вбрасывать !?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 июня 2017, 16:22

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони 4 июня 2017, 15:39

      Я так понял до чм у атлетико банчик, чё то сурово вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 4 июня 2017, 15:28

      Бан атлетико повлиял на решения француза

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 июня 2017, 14:45

      Все задатки для хорошего нападающего у него есть, а он решил еще немного в защитника поиграть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 июня 2017, 14:24

      Правильно оценил свои возможности, - лучше быть звездой в Атлетико, чем раствориться где либо...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 14:17

      слухов то сколько и остаётся

      0
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