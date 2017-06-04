Зидан: «Я счастлив. Хочется пуститься в пляс»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов. Французский специалист подчеркнул, что мадридская команда добилась этого успеха благодаря единству коллектива.

Напомним, что «Реал» стал первым клубом, который выиграл Лигу чемпионов два раза подряд.

«Я счастлив! Яркий получился год. О большем и мечтать нельзя. Мы выиграли чемпионат в последнем туре, два раза подряд сыграли в финале Лиги чемпионов, хотя это невероятно трудно. У нас был достойный соперник. Первый тайм получился трудным, но во втором мы были явно сильнее. Мы оказывали больше давления и физически превосходили соперника.

Я часть этой команды. Залог нашего успеха в том, что в этом сезоне каждый чувствовал себя важным звеном, каждый внес вклад. Мои игроки прекрасно чувствуют друг друга. Когда есть это и талант, у тебя большие шансы на успех. Мы пахали весь сезон, и каждый приносил пользу. Это ключевой фактор нашего триумфа.

Я очень рад и благодарен этому великому клубу за то, чтобы он дал мне возможность тренировать столь блестящих футболистов. Я счастлив. Хочется пуститься в пляс. И этим чувством я тоже обязан клубу. Здесь я дома, мое сердце принадлежит этому клубу. Теперь важно насладиться тем, чего мы добились.

Бесспорно, сегодня великий день. Никому не удавалось защитить трофей Лиги чемпионов, а нам удалось. Исторический день для всей мадридской семьи – игроков, тренерского штаба, для наших болельщиков. Следующий сезон будет еще труднее. Придется работать в поте лица, чтобы вновь выиграть Лигу чемпионов. Но сегодня мы показали, что у нас замечательная команда, и можем наслаждаться этим», – сказал Зидан.