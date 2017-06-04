Инфантино: «Буффон – не просто чемпион. Он колоссален»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился эмоциями от финальной встречи Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Напомним, встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 4:1.

«Ювентус» провел отличный первый тайм, но во второй половине «Реал» был невероятен. Это были две замечательные команды, но победу в итоге одержала сильнейшая. Тем не менее, «Ювентус» в любом случае провел сильный сезон. Это же относится и к Буффону, в следующем году у него будет и чемпионат мира. Крепко обнимаю Джанлуиджи, он не просто чемпион. Он колоссален», – сказал функционер.