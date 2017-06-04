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    Инфантино: «Буффон – не просто чемпион. Он колоссален»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился эмоциями от финальной встречи Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Напомним, встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 4:1.

    «Ювентус» провел отличный первый тайм, но во второй половине «Реал» был невероятен. Это были две замечательные команды, но победу в итоге одержала сильнейшая. Тем не менее, «Ювентус» в любом случае провел сильный сезон. Это же относится и к Буффону, в следующем году у него будет и чемпионат мира. Крепко обнимаю Джанлуиджи, он не просто чемпион. Он колоссален», – сказал функционер.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 11:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 июня 2017, 14:42

      Гол Касемиро должен был затащить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 июня 2017, 12:48

      Он легенда,но все же его время пришло(пора)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 4 июня 2017, 12:30

      Буффон-легенда, каковой и останется навсегда. Всё для него осталось в прошлом, постарел,увы. На ЧМ с ним итальянцам ничего не светит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июня 2017, 12:19

      Такой легендой, как Буффон, Рамос не будет никогда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 4 июня 2017, 11:21

      Бог любит троицу,следующий финал будет за Буффоном

      -1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Sanches 1204 4 июня 2017, 11:30

      Уже было 3. Разве что третий подряд...

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