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    «Зенит» ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что на данный момент петербургский клуб ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ.

    «Дело в том, что мы уже почти на 120 миллионов евро продали игроков у нас сейчас есть достаточный объем денег, который мы можем потратить. Конечно, все средства мы не можем потратить, но тем не менее, выбор есть достаточно большой. Да, конечно, кто-то будет из российского чемпионата. Идут переговоры», – приводит слова Фурсенко RNS.

    Ранее Фурсенко заявлял, что с приходом на пост главного тренера Роберто Манчини «Зенит» планирует провести агрессивную трансферную кампанию.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2017 16:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      артем1991 4 июня 2017, 22:31

      если спартак продаст промеса они будут в жопе как те 16 лет

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 4 июня 2017, 08:07

      Занятно читать о Зените. Не столько статью, сколько комментарии. Ох как бурлит и пузырится дерьмо, амбре от процесса глаза режет. Краше некуда уже, а они еще. Всерьез готовятся рвать лигу чемпионов, за бедный Спартак реально страшно, на кой они титул взяли. Продули бы еще раз, впервые что-ли, зато в культурной столице пахло бы сиренью.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 23:58

      Г-на только не наберите. Берите своих, питерских, что по арендам раскидали.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 3 июня 2017, 19:12

      Ростов сейчас на распродаже

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 3 июня 2017, 18:59

      возьмите Кержакова в команду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 3 июня 2017, 18:22

      Своих воспитывать надо, а то так не подымем уровень нашего футбола, если богатые клубы всех лидеров середняков скупят. А они потом на скамейке просиживать будут!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > leonard1984 3 июня 2017, 19:05

      Ювентус Бавария делают тоже самое, а кто мешает это делать Спартаку и он уже это делает (Селихов Джикия Тигиев, а раньше Глушаков,а своего Дзюбу профуфукали, а Селихов где у вас сидит? не на скамейке нет он сидит на мясокомбинате делает колбаски

      2
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      Рейтинг: +417

      leonard1984 > Garrincha58 3 июня 2017, 19:36

      Я и писал про весь наш футбол и Спартак тут не исключение!

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 июня 2017, 17:15

      у зени и так состав хороший!

      -2
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      Рейтинг: +6309

      порт 3 июня 2017, 17:12

      Что то мне подсказывает, что не только "Зенит" ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ.

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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 3 июня 2017, 17:07

      Время покажет, чего гадать.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июня 2017, 16:52

      Интересно кого? Спартак Цска Краснодар своих не продаст, Миранчук вроде в Локо остается, кто еще останется? Тока Ростов разграбить, но и там особо не кем усиливаться...
      И привет моему личному фанату леше Tupomu минусуй быстрее, а то тормозишь подолгу ))))

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