«Зенит» ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что на данный момент петербургский клуб ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ.

«Дело в том, что мы уже почти на 120 миллионов евро продали игроков у нас сейчас есть достаточный объем денег, который мы можем потратить. Конечно, все средства мы не можем потратить, но тем не менее, выбор есть достаточно большой. Да, конечно, кто-то будет из российского чемпионата. Идут переговоры», – приводит слова Фурсенко RNS.

Ранее Фурсенко заявлял, что с приходом на пост главного тренера Роберто Манчини «Зенит» планирует провести агрессивную трансферную кампанию.

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