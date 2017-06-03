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«Зенит» ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ

3 июня 2017, 16:15
28

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что на данный момент петербургский клуб ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ.

«Дело в том, что мы уже почти на 120 миллионов евро продали игроков у нас сейчас есть достаточный объем денег, который мы можем потратить. Конечно, все средства мы не можем потратить, но тем не менее, выбор есть достаточно большой. Да, конечно, кто-то будет из российского чемпионата. Идут переговоры», – приводит слова Фурсенко RNS.

Ранее Фурсенко заявлял, что с приходом на пост главного тренера Роберто Манчини «Зенит» планирует провести агрессивную трансферную кампанию.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (28)
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Казак88
1496496268
И занять потом 4-е место!
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dok66
1496497857
И когда это Фурсенко успел продать игроков на 120 млн . ?
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ufos73
1496497921
Интересно кого? Спартак Цска Краснодар своих не продаст, Миранчук вроде в Локо остается, кто еще останется? Тока Ростов разграбить, но и там особо не кем усиливаться... И привет моему личному фанату леше Tupomu минусуй быстрее, а то тормозишь подолгу ))))
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порт
1496499177
Что то мне подсказывает, что не только "Зенит" ведет переговоры с рядом игроков РФПЛ.
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Челнинец
1496499339
у зени и так состав хороший!
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leonard1984
1496503360
Своих воспитывать надо, а то так не подымем уровень нашего футбола, если богатые клубы всех лидеров середняков скупят. А они потом на скамейке просиживать будут!
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andrej-lucevich
1496505555
возьмите Кержакова в команду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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paracetamol
1496523534
Г-на только не наберите. Берите своих, питерских, что по арендам раскидали.
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tank219
1496552832
Занятно читать о Зените. Не столько статью, сколько комментарии. Ох как бурлит и пузырится дерьмо, амбре от процесса глаза режет. Краше некуда уже, а они еще. Всерьез готовятся рвать лигу чемпионов, за бедный Спартак реально страшно, на кой они титул взяли. Продули бы еще раз, впервые что-ли, зато в культурной столице пахло бы сиренью.
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артем1991
1496604698
если спартак продаст промеса они будут в жопе как те 16 лет
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