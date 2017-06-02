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    Салах будет зарабатывать в «Ливерпуле» 4,5 миллиона в год

    Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах может в следующем сезоне перебраться в Англию, сообщает Gazzetta dello Sport. Футболист уже согласовал с «Ливерпулем» личный контракт, по которому он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон.

    Ранее появилась информация, что римляне отказались продавать 24-летнего футболиста «Ливерпулю», отклонив предложение в размере 34 миллионов евро. «Рома» оценивает полузащитника в 40 миллионов, но готова пойти на скидку в 5 миллионов, если сделка будет завершена до 30 июня.

    В минувшем сезоне чемпионата Италии Салах забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 31 матче.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 11:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 июня 2017, 12:23

      Хорошее усиление для Ливера

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +450

      Houston 2 июня 2017, 12:12

      Отличное усиление, однозначно что Салах будет делать вещи.
      Клоп знает что делать, это уж точно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      bayern06 2 июня 2017, 11:43

      не плохо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 июня 2017, 11:32

      А Погба мертвый получает в разы больше! Не справедливо!

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 2 июня 2017, 11:27

      Вы уж определитесь,купили или не купили.Но усиление хорошее.Теперь Вандейка))

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