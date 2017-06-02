Салах будет зарабатывать в «Ливерпуле» 4,5 миллиона в год

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах может в следующем сезоне перебраться в Англию, сообщает Gazzetta dello Sport. Футболист уже согласовал с «Ливерпулем» личный контракт, по которому он будет зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон.

Ранее появилась информация, что римляне отказались продавать 24-летнего футболиста «Ливерпулю», отклонив предложение в размере 34 миллионов евро. «Рома» оценивает полузащитника в 40 миллионов, но готова пойти на скидку в 5 миллионов, если сделка будет завершена до 30 июня.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Салах забил 15 голов и сделал семь результативных передач в 31 матче.

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