Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В ЦСКА рассчитывали на среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сложной ситуации вокруг посещаемости нового стадиона клуба, который на матчи заполняется лишь наполовину. По его словам, клуб рассчитывал среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей, а в прошлом сезоне она составила 15 тысяч.

    – О посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?

    – Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет «биток». Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона.

    – На какую цифру вы рассчитывали?

    – Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со «Спартаком» мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест – ВИП-ложи.

    Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 06:00
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 июня 2017, 17:30

      ахахахха , знакомый болельщик цска говорил что билеты на дерби можно было купить только в день матча на стадионе , у вас логистика полный отстой у вас и на лч тоже не будет собираться из за этого , на топ матчи продавать билеты в день матча , напомню лч проходит в рабочие дни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 2 июня 2017, 14:12

      Какая посещаемость? даже министр обороны Шойгу болеет за Спартак! :)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 2 июня 2017, 12:13

      Дело не в стадионе, а в игре. Глядя на унылую игру команды, даже с аусайдерами в 5 защитников, много зрителей не соберешь. Логистика, блин... Зенит в новом сезоне по 60 тыщ будет собирать! Потому, что команда играет, а не сопли жует, как у Слуцкера с Гончаренкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2017, 09:06

      Цены нужно умерить, тогда и посещаемость увеличится, но при этом доход останется
      прежним, возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      brost 2 июня 2017, 08:44

      Тут вопрос в организации: она ужасная. На стадион даже с барсетками не пускают, не говоря о рюкзаках. А камера хранения представляет вагончик, где два вялых стюарда выдают вещи. После матча еще два часа рюкзак из плена вызволяешь. И это для гостевой трибуны, для которой отдельная камера хранения и народу там, соответственно, меньше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 2 июня 2017, 08:25

      Честно говоря, посещаемость у коней- самый настоящий позор и стыдобища

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 2 июня 2017, 07:11

      Строить нужно было на 50000 зрителей.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:14

      Почему блатные рожи не заполняют ваши ложи?
      Может предполагалось, что там будут скачки?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:55

      Хех ,про скачки ты лихо)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Bekmankek 2 июня 2017, 06:07

      Мало ли они на какую цену рассчитывали

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11