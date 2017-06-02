Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В ЦСКА рассчитывали на среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей

В ЦСКА рассчитывали на среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей

2 июня 2017, 06:00
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сложной ситуации вокруг посещаемости нового стадиона клуба, который на матчи заполняется лишь наполовину. По его словам, клуб рассчитывал среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей, а в прошлом сезоне она составила 15 тысяч.

– О посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?

– Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет «биток». Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона.

– На какую цифру вы рассчитывали?

– Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со «Спартаком» мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест – ВИП-ложи.

Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bekmankek
1496372877
Мало ли они на какую цену рассчитывали
Ответить
Дядя Серёжа
1496373297
Почему блатные рожи не заполняют ваши ложи? Может предполагалось, что там будут скачки?
Ответить
Obi Wan
1496376709
Строить нужно было на 50000 зрителей.
Ответить
filosof sparty
1496381135
Честно говоря, посещаемость у коней- самый настоящий позор и стыдобища
Ответить
brost
1496382247
Тут вопрос в организации: она ужасная. На стадион даже с барсетками не пускают, не говоря о рюкзаках. А камера хранения представляет вагончик, где два вялых стюарда выдают вещи. После матча еще два часа рюкзак из плена вызволяешь. И это для гостевой трибуны, для которой отдельная камера хранения и народу там, соответственно, меньше
Ответить
vladimir-7
1496383584
Цены нужно умерить, тогда и посещаемость увеличится, но при этом доход останется прежним, возможно.
Ответить
paracetamol
1496394836
Дело не в стадионе, а в игре. Глядя на унылую игру команды, даже с аусайдерами в 5 защитников, много зрителей не соберешь. Логистика, блин... Зенит в новом сезоне по 60 тыщ будет собирать! Потому, что команда играет, а не сопли жует, как у Слуцкера с Гончаренкой.
Ответить
Colonist
1496401958
Какая посещаемость? даже министр обороны Шойгу болеет за Спартак! :)
Ответить
кузнецов артем
1496413803
ахахахха , знакомый болельщик цска говорил что билеты на дерби можно было купить только в день матча на стадионе , у вас логистика полный отстой у вас и на лч тоже не будет собираться из за этого , на топ матчи продавать билеты в день матча , напомню лч проходит в рабочие дни
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+