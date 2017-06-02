В ЦСКА рассчитывали на среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сложной ситуации вокруг посещаемости нового стадиона клуба, который на матчи заполняется лишь наполовину. По его словам, клуб рассчитывал среднюю посещаемость в 20 тысяч зрителей, а в прошлом сезоне она составила 15 тысяч.

– О посещаемости стадиона. Почему ЦСКА не удается регулярно заполнять арену?

– Конечно, это неприятная неожиданность. Не питали иллюзий, что на каждом матче будет «биток». Но и средняя посещаемость в 15 000, на которую мы вышли, нас расстраивает. Да, это в два раза больше, чем в Химках, но прирост не должен вводить в заблуждение. Сказались логистика и фактор своего стадиона.

– На какую цифру вы рассчитывали?

– Надеялись, выйдем на рубеж в 20 000. При этом хочу заметить: некоторые болельщики и журналисты ошибочно считают посещаемость, говоря о том, что на дерби со «Спартаком» мы не собрали аншлаг. Не забывайте, у нас почти 3000 посадочных мест – ВИП-ложи.

Для себя мы исходим из того, что если стадион собрал 27 000, то он полный. По экономическим причинам сейчас сложно заполнить 125 ВИП-лож. Да, мы существенно скорректировали ценовую политику для этих мест. Но пока, увы, порядка 2500 мест нужно выносить за скобки. Правильнее будет считать ложи – отдельно, обычные места – отдельно.