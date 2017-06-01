Фурсенко: «Поздравляю «Спартак» с чемпионством, но в следующем сезоне ему будет непросто»

В "Зените" произошли структурные изменения:
Информация к размышлению.
Недавно "Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора.
Вспомните с какой формулировкой был назначен Фурсенко в Зенит: - "С целью достижения высоких спортивных результатов..."
А все эти АППАРАТНЫЕ игры в Зените произведены в русле этой ГРОЗНОЙ и УСТРАШАЮЩЕЙ формулировки.
Грозной и устрашающей для КОГО???
А я скажу для кого - для Федуна и Спартака!
А каким образом Фурсенко и созданный им АППАРАТ будет эти "высокие" спортивные результаты в Зените ПОВЫШАТЬ нам, НАГЛЯДНО и НАХРАПИСТО, продемонстрировал Федун и Мутко в этом сезоне 2016/17!
Федун, вместе с Мутко, НА ПАРУ, сделали Спартак ФАЛЬШИВЫМ чемпионом на судейских СКАНДАЛАХ и БЕЗОБРАЗНОМ судействе, которых свет ещё не видывал в нашем чемпионате!!!
Зенит сможет за год сделать результат только с помощью АРБИТРОВ и их скандального и БЕЗОБРАЗНОГО судейства.
Что нас ОЖИДАЕТ???
Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
Кто выиграет???
Арбитры!
Они набьют свои карманы деньгами и будут снимать сливки с обеих сторон!
В этом сезоне они ОЧЕНЬ хорошо заработали.
Это был судейский ЗОЛОТОЙ сезон для арбитров!
Таких БЕШЕНЫХ денег они ещё НИКОГДА не видели!
Работали всегда по-крупному, но в этом сезоне ДЕНЕЖНЫЙ дождь накрыл арбитров и они утонули в деньгах Федуна.
А кто платит, тот и заказал БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОЕ судейство в этом сезоне 2016/17 в пользу Спартака!
Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
Они не хотят введения видео повторов!
Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!!
Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
И чем быстрее, тем лучше!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что в следующем сезоне петербургский клуб навяжет борьбу за золотые медали РФПЛ действующему чемпиону России «Спартаку».
Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Зенит» занял в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Спартак» впервые с 2001 года стал сильнейшим клубом страны.
«Футбол – сфера, в которой нет бедных и богатых, умных и глупых – здесь все болельщики. Ради них мы живем и развиваемся. Болельщики ждут зрелищного футбола. Только такая игра может дать нашему футболу деньги. Поэтому я на международном экономическом форуме. Как вы знаете, одна из главных проблем – отсутствие достаточного количества денег для развития футбола. Если будет зрелищность – зрители пойдут. Чтобы права стоили адекватно, необходимо, чтобы те, кто находится на поле, показывали представление.
Могу провести аналогию с театром. Если актеры играют только для себя – театр будет пустым. Люди пойдут на футбол, только если есть настоящая битва. Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит» – давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто», – сказал Фурсенко.
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