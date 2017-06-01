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  • Фурсенко: «Поздравляю «Спартак» с чемпионством, но в следующем сезоне ему будет непросто»

Фурсенко: «Поздравляю «Спартак» с чемпионством, но в следующем сезоне ему будет непросто»

1 июня 2017, 16:48
13

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что в следующем сезоне петербургский клуб навяжет борьбу за золотые медали РФПЛ действующему чемпиону России «Спартаку».

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Зенит» занял в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Спартак» впервые с 2001 года стал сильнейшим клубом страны.

«Футбол – сфера, в которой нет бедных и богатых, умных и глупых – здесь все болельщики. Ради них мы живем и развиваемся. Болельщики ждут зрелищного футбола. Только такая игра может дать нашему футболу деньги. Поэтому я на международном экономическом форуме. Как вы знаете, одна из главных проблем – отсутствие достаточного количества денег для развития футбола. Если будет зрелищность – зрители пойдут. Чтобы права стоили адекватно, необходимо, чтобы те, кто находится на поле, показывали представление.

Могу провести аналогию с театром. Если актеры играют только для себя – театр будет пустым. Люди пойдут на футбол, только если есть настоящая битва. Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит» – давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто», – сказал Фурсенко.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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filosof sparty
1496325621
Я прям весь в предвкушении!!!
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Kotofey75
1496326991
Чемодан баблища приготовил, кот помойный?))
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dok66
1496327158
Фурсенко забыл , что кроме Спартака и Зенита есть и другие участники Примьеры ! Вы там между собой бейтесь , а черт из табакерки обязательно выскочит !
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APchelov
1496327540
Речь пьяного
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RedWhiteFans2
1496328888
Задолбали эти Фурсенко в истории СССР и России. Страна видунов и предсказателей. А потом после осенней серии будут замену Мансини искать. А ЦСКА , Локомотив и другие клубы на другую планету улетят?
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Fancyfall
1496330604
можно подумать, что с 2001 года было просто...
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tank219
1496331270
Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто. Ключевое слово НО, как говаривал Пиниковский Балаганову - Шура, вы знаете как я уважаю Бендера, это такой человек, НО вам я скажу как родному - Бендер осел, просто жалкая ничтожная личность. А так спасибо за поздравление, НО победит сильнейший.
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Павелий
1496331864
Это он так начал торг с судьями?
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Zubo
1496335478
Наверное Манчини объяснили наши "теплые" взаимоотношения со Спартаком, и что можно проигрывать СКА Хабаровск хоть каждый день, и какой команде проигрывать нельзя ни дома не в гостях
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Popularov
1496337156
В "Зените" произошли структурные изменения: Информация к размышлению. Недавно "Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора. Вспомните с какой формулировкой был назначен Фурсенко в Зенит: - "С целью достижения высоких спортивных результатов..." А все эти АППАРАТНЫЕ игры в Зените произведены в русле этой ГРОЗНОЙ и УСТРАШАЮЩЕЙ формулировки. Грозной и устрашающей для КОГО??? А я скажу для кого - для Федуна и Спартака! А каким образом Фурсенко и созданный им АППАРАТ будет эти "высокие" спортивные результаты в Зените ПОВЫШАТЬ нам, НАГЛЯДНО и НАХРАПИСТО, продемонстрировал Федун и Мутко в этом сезоне 2016/17! Федун, вместе с Мутко, НА ПАРУ, сделали Спартак ФАЛЬШИВЫМ чемпионом на судейских СКАНДАЛАХ и БЕЗОБРАЗНОМ судействе, которых свет ещё не видывал в нашем чемпионате!!! Зенит сможет за год сделать результат только с помощью АРБИТРОВ и их скандального и БЕЗОБРАЗНОГО судейства. Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой! Кто выиграет??? Арбитры! Они набьют свои карманы деньгами и будут снимать сливки с обеих сторон! В этом сезоне они ОЧЕНЬ хорошо заработали. Это был судейский ЗОЛОТОЙ сезон для арбитров! Таких БЕШЕНЫХ денег они ещё НИКОГДА не видели! Работали всегда по-крупному, но в этом сезоне ДЕНЕЖНЫЙ дождь накрыл арбитров и они утонули в деньгах Федуна. А кто платит, тот и заказал БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОЕ судейство в этом сезоне 2016/17 в пользу Спартака! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!! Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР. Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
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