Фурсенко: «Поздравляю «Спартак» с чемпионством, но в следующем сезоне ему будет непросто»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что в следующем сезоне петербургский клуб навяжет борьбу за золотые медали РФПЛ действующему чемпиону России «Спартаку».

Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Зенит» занял в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Спартак» впервые с 2001 года стал сильнейшим клубом страны.

«Футбол – сфера, в которой нет бедных и богатых, умных и глупых – здесь все болельщики. Ради них мы живем и развиваемся. Болельщики ждут зрелищного футбола. Только такая игра может дать нашему футболу деньги. Поэтому я на международном экономическом форуме. Как вы знаете, одна из главных проблем – отсутствие достаточного количества денег для развития футбола. Если будет зрелищность – зрители пойдут. Чтобы права стоили адекватно, необходимо, чтобы те, кто находится на поле, показывали представление.

Могу провести аналогию с театром. Если актеры играют только для себя – театр будет пустым. Люди пойдут на футбол, только если есть настоящая битва. Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит» – давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто», – сказал Фурсенко.

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