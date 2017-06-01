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    Фурсенко: «Поздравляю «Спартак» с чемпионством, но в следующем сезоне ему будет непросто»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко выразил мнение, что в следующем сезоне петербургский клуб навяжет борьбу за золотые медали РФПЛ действующему чемпиону России «Спартаку».

    Отметим, что по итогам нынешнего сезона «Зенит» занял в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Спартак» впервые с 2001 года стал сильнейшим клубом страны.

    «Футбол – сфера, в которой нет бедных и богатых, умных и глупых – здесь все болельщики. Ради них мы живем и развиваемся. Болельщики ждут зрелищного футбола. Только такая игра может дать нашему футболу деньги. Поэтому я на международном экономическом форуме. Как вы знаете, одна из главных проблем – отсутствие достаточного количества денег для развития футбола. Если будет зрелищность – зрители пойдут. Чтобы права стоили адекватно, необходимо, чтобы те, кто находится на поле, показывали представление.

    Могу провести аналогию с театром. Если актеры играют только для себя – театр будет пустым. Люди пойдут на футбол, только если есть настоящая битва. Вы знаете, что «Спартак» и «Зенит» – давние противники. Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто», – сказал Фурсенко.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Советский спорт»

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    01.06.2017 16:48
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 1 июня 2017, 20:12

      В "Зените" произошли структурные изменения:
      Информация к размышлению.
      Недавно "Зенит" подтвердил назначение Сергея Фурсенко на пост генерального директора.
      Вспомните с какой формулировкой был назначен Фурсенко в Зенит: - "С целью достижения высоких спортивных результатов..."
      А все эти АППАРАТНЫЕ игры в Зените произведены в русле этой ГРОЗНОЙ и УСТРАШАЮЩЕЙ формулировки.
      Грозной и устрашающей для КОГО???
      А я скажу для кого - для Федуна и Спартака!
      А каким образом Фурсенко и созданный им АППАРАТ будет эти "высокие" спортивные результаты в Зените ПОВЫШАТЬ нам, НАГЛЯДНО и НАХРАПИСТО, продемонстрировал Федун и Мутко в этом сезоне 2016/17!
      Федун, вместе с Мутко, НА ПАРУ, сделали Спартак ФАЛЬШИВЫМ чемпионом на судейских СКАНДАЛАХ и БЕЗОБРАЗНОМ судействе, которых свет ещё не видывал в нашем чемпионате!!!
      Зенит сможет за год сделать результат только с помощью АРБИТРОВ и их скандального и БЕЗОБРАЗНОГО судейства.
      Что нас ОЖИДАЕТ???
      Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
      Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
      Кто выиграет???
      Арбитры!
      Они набьют свои карманы деньгами и будут снимать сливки с обеих сторон!
      В этом сезоне они ОЧЕНЬ хорошо заработали.
      Это был судейский ЗОЛОТОЙ сезон для арбитров!
      Таких БЕШЕНЫХ денег они ещё НИКОГДА не видели!
      Работали всегда по-крупному, но в этом сезоне ДЕНЕЖНЫЙ дождь накрыл арбитров и они утонули в деньгах Федуна.
      А кто платит, тот и заказал БЕЗОБРАЗНОЕ и СКАНДАЛЬНОЕ судейство в этом сезоне 2016/17 в пользу Спартака!
      Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      А кто против введения видео повторов, того из футбола ГНАТЬ ВОН!!!!
      Только видео повторы смогут ЧЕСТНО и ОБЪЕКТИВНО рассудить игру, кто на что наиграл.
      И чем быстрее, тем лучше!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      Очень верное и правильное решение для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > Popularov 1 июня 2017, 23:05

      Вы еще не в стационаре? Поверьте, Вам необходимо серьезно лечиться, промедление смерти подобно.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Popularov 2 июня 2017, 01:08

      Можно для девушки компактнее? Не? Печалько(

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Popularov 2 июня 2017, 06:38

      Краткость сестра таланта, для тебя даже шкалы нет.

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 июня 2017, 19:44

      Наверное Манчини объяснили наши "теплые" взаимоотношения со Спартаком, и что можно проигрывать СКА Хабаровск хоть каждый день, и какой команде проигрывать нельзя ни дома не в гостях

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 1 июня 2017, 18:44

      Это он так начал торг с судьями?

      2
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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 18:34

      Мы поздравляем господина Федуна и спартаковских болельщиков с чемпионством. Но в следующем сезоне вам будет непросто. Ключевое слово НО, как говаривал Пиниковский Балаганову - Шура, вы знаете как я уважаю Бендера, это такой человек, НО вам я скажу как родному - Бендер осел, просто жалкая ничтожная личность. А так спасибо за поздравление, НО победит сильнейший.

      2
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      Рейтинг: +3490

      Fancyfall 1 июня 2017, 18:23

      можно подумать, что с 2001 года было просто...

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июня 2017, 17:54

      Задолбали эти Фурсенко в истории СССР и России. Страна видунов и предсказателей. А потом после осенней серии будут замену Мансини искать. А ЦСКА , Локомотив и другие клубы на другую планету улетят?

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 июня 2017, 17:32

      Речь пьяного

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 17:25

      Фурсенко забыл , что кроме Спартака и Зенита есть и другие участники Примьеры ! Вы там между собой бейтесь , а черт из табакерки обязательно выскочит !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 1 июня 2017, 17:23

      Чемодан баблища приготовил, кот помойный?))

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 июня 2017, 17:00

      Я прям весь в предвкушении!!!

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