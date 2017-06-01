Дивизион «8х8». 5-ый тур. Золото «ястребов»

Этот тур дивизиона 8х8, похоже, подарил нам чемпиона. А еще в нем окончательно запутались расклады в борьбе за «бронзу», а Селтик-2 наконец одержал первую победу.

Газпром межрегионгаз Москва – Профит – 1:5

Профит одерживает крупную победу над Газпромом, чем отправляет соперника на последнее место в таблице, а себя, соответственно, – на третье.

«Оранье» провели матч в традиционном для себя ключе – много играли в быстрых контратаках, не размениваясь на позиционные, подобно анаконде, что не жует своих жертв, а не церемонясь заглатывает целиком. И на этот раз этот план принес успех. А все потому что были сведены к минимуму ляпы в обороне, а вот реализация собственных моментов была не высоте. Впрочем, Газпром явно не заслужил столь крупного разгрома. Был момент, когда казалось, что они даже могут переломить ход встречи. При счете 1:2, они вполне могли забивать и второй гол, но вместо пропустили третий. Ну, а затем лучше физически готовые «оранье» довели счет до крупного. Дублями в составе победителей отметились Кирилл Матвеев и Алексей Самылин.

Последующие события тура вывели Профит на третье место. Но они обгоняют Трансгарант только по дополнительным показателям, что обещает нам яркую концовку в борьбе хотя бы за третье место.

Wildberries – Регион-13 – 4:2

«Модники» одержали свою вторую победу в сезоне и теперь имеют некие шансы даже в борьбе за бронзовые медали.

Впрочем, все вновь могло пойти по накатанному сценарию: Wildberries хорошо играют, имеют преимущество, но из-за ошибок в конце матча и нереализации собственных моментов упускают победу. Действительно, первые 35 минут матча «модники» выглядели куда свежее и интереснее своих оппонентов. Они играли в свой привычный футбол с большим количество мелкого паса и общекомандного движения. И результатом этого стали голы в обоих таймах, которые виделись надежным капиталом для итоговой победы. Но затем Wildberries как будто массово накачали транквилизаторами, и они за две минуты разбазарили весь свой отрыв, дважды пропустив от Алексея Давыдова и Ильи Кондратенко. 2:2. Впрочем, в этот раз все для парней в сиреневых футболках закончилось удачно. Сначала Илья Пилипенко вновь выел их вперед, а сам оформил хет-трик, ну, а затем Михаил Булкин подвел итог встречи.

Wildberries неожиданно оказались в одном очке от третьего места, но там в конце чемпионата будет такая толкотня, что взобраться на третью ступеньку имея хоть какой-то дефицит будет крайне трудоемко.

Авангард – Селтик – 2:1

Этот матч, безусловно, не стал самым ярким событием чемпионата, как многим бы хотелось, но он прошел на обоюдно высоком уровне, и, похоже, подарил нам чемпиона.

С первых минут команды очень точно разделились по ролям: Авангард старательно раскатывал мяч, предпочитая длинным перепасом вывести атакующего футболиста на удар, а вот Селтик старался перебегать оппонента, чему свидетельством стало большое количество быстрых и резких атак. Вот только для атлетичного футбола нужно постоянное наличие свободных зон, куда можно ускоряться. А вот с этим у «кельтов» были проблемы. Авангард оборонялся крайне компактно, единичное количество раз дав Селтику провести по-настоящему быструю и опасную атаку. В общем, небольшое преимущество было на стороне «ястребов», и они не преминули его реализовать. За 4 минуты до конца тайма Эрик Корчагин вывел свою команду вперед.

А вот после перерыва ход матча резко поменялся. Селтик качественно накачал себя эмоционально в перерыве, и в дебюте второй двадцатипятиминутки просто-таки вжал Авангард в их штрафную площадь. Вот только пробить сменившего в перерыве Дениса Зайку Андрея Мельникова они все никак не могли. Временами казалось, что мячу уже больше некуда деваться, но голкипер Авангарда находил для него приемлемые для своей команды альтернативы. Но бесконечно Мельников спасать не мог, и на 35-ой минуте Ринат Хасянов сравнял счет. Как это часто бывает, добившись промежуточной цели, команда, в данном случае Селтик, дала себе эмоциональную передышку, которая вылилась в перехват Авангардом инициативы. И пошла игра до гола. Было полное ощущение, что следующее взятие ворот станет решающим в судьбе этого матча. Селтик свои моменты, которые он вновь стал создавать в ходе контрвыпадов, реализовать не смог, а вот Авангард свой шанс нашел. Победный гол в матче, а, по сути, и всем чемпионате забил Сергей Кроха, который подключился в атаку по флангу, и был забыт на дальней штанге защитниками. Вообще есть некая справедливость в том, что имена Кроха отправил мяч в ворота. Ведь он проделал колоссальный объем физической работы, мелькая по своему флангу от флажка до флажка, как шустрый дрозд.

У Селтика оставалось еще 7 минут для того чтобы сквитать и этот гол, и они даже имели для этого моменты, но им не хватило той заведенности, что была в начале тайма.

Селтик-2 – Трансгарант – 2:0

Селтик-2 развил успех прошлого тура и одержал свою первую победу в чемпионате.

«Вторые кельты» после роскошной по накалу ничьей с Селтиком неделю назад, кажется, наконец поверили в свои силы и вышли на матч с Трансгарантом не как команда, которой надо что-то превозмочь внутри себя чтобы одержать победу, а чуть ли не с внутренним ощущением фаворитизма в этой встрече. Такой вывод можно было сделать, глядя как уверенно и залихватски «вторые кельты» шли вперед, раз за разом находя бреши в обороне «железнодорожников». И, если в первом тайме пробить Максима Московченко у них не получилось, то вот вторые двадцать пять минут принесли им два гола, которые оказались победными. Любопытно, что все 5 голов, которые команда забила в этом сезоне в ворота соперником отправляли 5 разных человек. В этом матче пришла очередь Николая Пахомова и Евгения Родионова.

А что же Трансгарант? «Железнодорожники» также старались играть в свой футбол, и навязать борьбу поверившему в себя сопернику, но пробить лучшую оборону лиги не смогли. Да, по забавному стечению обстоятельств Селтик-2 после этого тура имеет на своем счету два полярных звания: «Лучшая оборона лиги» и «Худшая атака лиги». Курбан Бекиевич одобряет!