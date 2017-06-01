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    Россия опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА

    Сборная России продолжает опускаться в рейтинге ФИФА. По состоянию на первое июня 2017 года национальная команда опустилась на две строчки в обновленном рейтинге организации. Теперь команда занимает 63 место. Это новый антирекорд. Стоит отметить, что в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему сборная Бразилии.

    Рейтинг ФИФА по состоянию на 1 июня 2017 года:

    1 (1). Бразилия – 1715 очка

    2 (2). Аргентина – 1626

    3 (3). Германия – 1511

    4 (4). Чили – 1422

    5 (5). Колумбия – 1366

    6 (6). Франция – 1332

    7 (7). Бельгия – 1292

    8 (8). Португалия – 1267

    9 (9). Швейцария – 1263

    10 (10). Испания – 1198

    63 (61). Россия – 561.

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    Источник: ФИФА

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    01.06.2017 11:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июня 2017, 04:03

      Информация устарела. Мы венгров у них дома сделали с крупным счетом, с чилийцами ничью сгоняли. По-моему, мы сейчас уже 3-4 в мире, сразу после немцев и бразильцев.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 5 июня 2017, 13:52

      Как "играют",такое и место занимают.Кто-нибудь помнит когда эти,прости Господи,футболисты выигрывали в последний раз?

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 1 июня 2017, 17:26

      Нужно было вот так написать - Россия опустилась на дно 63-е место!!!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 1 июня 2017, 16:18

      Совсем недавно расстраивались из-за 2-го десятка, а сейчас даже 3-ий был бы счастьем! Доигрались б...!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 15:34

      Это ещё не предел, после КК и ЧМ2018 будем не выше 80

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 июня 2017, 15:16

      А 8 лет назад сборная России была на 6 месте. Ужасные выступления на ЧМ-2014 и ЕВРО-2016 повлияли на это негативно. Кстати говоря Кубок Конфидераций это официальный турнир, и чтобы как то рейтинг улучшить нужно на это турнире выиграть как можно больше.

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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 13:56

      И да. Гаити, ЮАР и Мали - отличные соседи по таблицы для России. Горд за свою сборную.

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      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2017, 13:55

      Многие говорят, что это из-за того, что команда проводит крупный турнир и из-за товарищеских матчий. Вот смотрел я май каждого года с крупным турниром. Только ЮАР опускался на 90-е место. Украина с Польшей были на 30-40 местах, Германия - 19-е место, Франция - 21-е место. Так что если бы наши нормально играли, мы были бы не ниже 30-го места сейчас. А так...

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 1 июня 2017, 13:47

      еще, еще, хочу еще!!! уверен, это не предел сборной, можно еще ниже..

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 июня 2017, 13:43

      Какая страна, такое и место в рейтинге.
      Какая жизнь, такие и песни.

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