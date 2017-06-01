Россия опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России продолжает опускаться в рейтинге ФИФА. По состоянию на первое июня 2017 года национальная команда опустилась на две строчки в обновленном рейтинге организации. Теперь команда занимает 63 место. Это новый антирекорд. Стоит отметить, что в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему сборная Бразилии.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 1 июня 2017 года:
1 (1). Бразилия – 1715 очка
2 (2). Аргентина – 1626
3 (3). Германия – 1511
4 (4). Чили – 1422
5 (5). Колумбия – 1366
6 (6). Франция – 1332
7 (7). Бельгия – 1292
8 (8). Португалия – 1267
9 (9). Швейцария – 1263
10 (10). Испания – 1198
…
63 (61). Россия – 561.
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Источник: ФИФА