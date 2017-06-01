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  • Россия опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на рекордно низкое 63-е место в рейтинге ФИФА

1 июня 2017, 11:52
32

Сборная России продолжает опускаться в рейтинге ФИФА. По состоянию на первое июня 2017 года национальная команда опустилась на две строчки в обновленном рейтинге организации. Теперь команда занимает 63 место. Это новый антирекорд. Стоит отметить, что в первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему сборная Бразилии.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 1 июня 2017 года:

1 (1). Бразилия – 1715 очка

2 (2). Аргентина – 1626

3 (3). Германия – 1511

4 (4). Чили – 1422

5 (5). Колумбия – 1366

6 (6). Франция – 1332

7 (7). Бельгия – 1292

8 (8). Португалия – 1267

9 (9). Швейцария – 1263

10 (10). Испания – 1198

63 (61). Россия – 561.

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Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (32)
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panmon
1496307970
Дно пробито! Поздравления нашей сборной!
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Freaky
1496308048
Какой смысл писать о рейтинге сборной, когда она почти два года не проводит официальных игр.
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Рулон Обоев
1496308165
Давай Стас, поднажми!!! Цель - вторая сотня!
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dok66
1496309011
Надо дождаться окончания Кубка Конфедераций , тогда рейтинг будет более объективен . Либо дальше вниз , либо поднимется !
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multiscan
1496310325
Всё-таки наши спортсмены способны ещё на побитие рекордов!
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+50/-50
1496313835
Какая страна, такое и место в рейтинге. Какая жизнь, такие и песни.
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Roman Armeec
1496314023
еще, еще, хочу еще!!! уверен, это не предел сборной, можно еще ниже..
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bset
1496314506
Многие говорят, что это из-за того, что команда проводит крупный турнир и из-за товарищеских матчий. Вот смотрел я май каждого года с крупным турниром. Только ЮАР опускался на 90-е место. Украина с Польшей были на 30-40 местах, Германия - 19-е место, Франция - 21-е место. Так что если бы наши нормально играли, мы были бы не ниже 30-го места сейчас. А так...
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bset
1496314597
И да. Гаити, ЮАР и Мали - отличные соседи по таблицы для России. Горд за свою сборную.
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vladimir-7
1496320482
Это ещё не предел, после КК и ЧМ2018 будем не выше 80
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