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Федун поменял мнение относительно видеоповторов в футболе

31 мая 2017, 09:32
27

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что поменял свое отношение к введению видеоповторов в футболе, выступив против этого. Он считает, что подобные затяжки могут повредить эмоциям во время матчей.

«Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей: забили гол, трибуны орут –, а они уехали совещаться. Через три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр. Ну и пять минут восторга – где?

Фиксация гола. Через некоторое время будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз, и свистнул. Это нормально.

А любые повторы: было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол», – сказал Федун.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (27)
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ufos73
1496214483
Нужно просто убрать судью за воротами, и посадить за мониторы, пусть рассматривает только ключевые моменты, и через гарнитуру сообщает, ведь игроки с судьей то же спорят не мало времени...
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VVM1964
1496214526
НУ ПРЯМ КРАСНА ДЕВИЦА , ВЧЕРА ОДНО ,СЕГОДНЯ ДРУГОЕ , А ЧТО ЗАВТРА СКАЖЕТ ?
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oyabun
1496215811
Я смотрел вчера его большое интервью на Матч-ТВ. Заинтересовал очень один пунктик. Задали вопрос Федуну: "Как много будет выделено денег на трансферы Спартаку?". Ответ - "К сожалению немного. Потому что мы обязаны подчиняться правилам "Фэйр Плей", которые означают что клуб должен тратить на трансферы пропорционально доходам, не более". А какие доходы у наших клубов - всем известно. Почти все на дотациях только и существуют. У меня в связи с этим вопрос - На фоне остальных у Спартака за счет большой армии болельщиков и самой высокой в РФПЛ посещаемости матчей, относительно успешная доходность. И то он не может тратить на трансферы большие деньги. Тогда подскажите мне, почему чисто дотационный клуб Зенит, существующий на госденьги может позволить себе тратить деньги на трансферы на порядок больше чем тот же Спартак? Достаточно вспомнить того же Халка, Витселя и т.д. Они и к грядущему сезону под Манчини собираются очень круто потратиться. Для Зенита правил Фейр Плей не существует?
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RedWhiteFans2
1496216768
Зрители на основе разных камер быстро почему то видят разбор и результат разбираемого момента. А судьи другие камеры что-ли смотрят????
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Сергей Свояк
1496217644
Реально, убрать судей из-за ворот, которые и так не видят очевидного. Посадить за монитор и пусть сообщают главным о том что произошло. Ответственность на всей бригаде. Всё проще чем кажется. И не надо удаляться в какие-то там комнаты.
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АртурZaСМ
1496221136
С.ука на дворе 21 век . За каким чертом нужны все эти супер технологии если ими не пользоваться? Почему когда мы смотрим трансляции нам в считанные секунды показывают был гол или нет было нарушение или нет? для чего судье в ушах наушник? слушать Линкин Парк? почему нельзя посадить одного человека за монитор , чтобы он мгновенно в наушник пояснял спорный эпизод , который не увидел главный арбитр?
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dok66
1496221287
А зечем им бегать к мониторам . Для этого должны быть другие люди у мониторов и по гарнитуре сообщать истину . Почему-то часто главные судьи доверяются боковым , а мониторы помогают рассмотреть ситуацию с разных камер , и намного объективней боковых . Видимо Леня боится такой объективности !
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Дядя Серёжа
1496221697
Начинать будет может хреновато, да поди приспособятся.
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tank219
1496229089
Видеоповторы будут рано или поздно, это прогресс и он возьмет свое, примеры хоккея и тенниса налицо. Это неизбежно и логично как парктроники на авто и камеры видеонаблюдения везде где нужно. А длина пауз - тупо организационный вопрос. Кто против - либо ретроград, либо есть интерес. Лично меня раздражает что судейская бригада разрослась численно почти до команды, а не видят простых вещей, которые все видят по ТВ. Многовато их кормится около футбола, на мой скромный взгляд. А термин *работа с судьями* - это что? Тут был опрос про позор сезона, по-моему это поле в Питерской Маракане и судейство.
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shalimus
1496231537
а меня всё убивает,что судьи за воротами находятся на том же фланге,что и ближайший боковой.зато другой фланг пустует...
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