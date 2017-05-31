Федун поменял мнение относительно видеоповторов в футболе

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что поменял свое отношение к введению видеоповторов в футболе, выступив против этого. Он считает, что подобные затяжки могут повредить эмоциям во время матчей.

«Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей: забили гол, трибуны орут –, а они уехали совещаться. Через три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр. Ну и пять минут восторга – где?

Фиксация гола. Через некоторое время будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз, и свистнул. Это нормально.

А любые повторы: было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол», – сказал Федун.