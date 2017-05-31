Бубнов: «Если «Спартак» выйдет из группы Лиги чемпионов – это будет успех»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в Лиге чемпионов. По мнению Бубнова, выход из группового этапа турнира будет успехом для красно-белых.

«На мой взгляд, выход из группы будет успехом. Ведь почти наверняка квартет будет непростым. Хотя Федун и говорил, что потолок – полуфинал. Я же считаю, что ни в полуфинал, ни в финал Лиги чемпионов «Спартак» не выйдет», – сказал Бубнов.

«Спартак» впервые с 2001 года взял золотые медали чемпионата России.