Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «Если «Спартак» выйдет из группы Лиги чемпионов – это будет успех»

Бубнов: «Если «Спартак» выйдет из группы Лиги чемпионов – это будет успех»

31 мая 2017, 01:30
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» в Лиге чемпионов. По мнению Бубнова, выход из группового этапа турнира будет успехом для красно-белых.

«На мой взгляд, выход из группы будет успехом. Ведь почти наверняка квартет будет непростым. Хотя Федун и говорил, что потолок – полуфинал. Я же считаю, что ни в полуфинал, ни в финал Лиги чемпионов «Спартак» не выйдет», – сказал Бубнов.

«Спартак» впервые с 2001 года взял золотые медали чемпионата России.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Бубнов Александр
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tank219
1496199413
Главное, чтобы рубились в каждой игре, как с ЦСКА и Зенитом, а там как выйдет. Понятно, что против них не пацаны играть будут.
Ответить
Mahone
1496202499
Смысл тогда играть? Отлайте все матчи и все-выигрыш Лиги чемпионов-вот цель!!!!!! И они будут биться
Ответить
fantom23
1496202631
В любом случае будем болеть за них всей страной. P.S. болельщик ЦСКА
Ответить
Партос
1496205253
Есть здравый смысл в этом высказывании. Но все равно будем болеть и верить.
Ответить
kachan63
1496208898
Выход из группы - это успех для 50% команд, играющих в ЛЧ, в том числе и любой нашей команды.
Ответить
VVM1964
1496210670
ЛИЧНО Я БУДУ ОЧЕНЬ РАД 3- МУ МЕСТУ В ГРУППЕ .
Ответить
ARSteven89
1496210795
На данный момент уровень любого нашего чемпиона - это выход в 1/8 ЛЧ!!! А там как жребий распорядится. Помнится "ЦСКА" прошёл "Севилью" в 1/8 и участвовал в 1/4, только соперник уже "космический" для нашего клуба был.
Ответить
Psih86
1496219267
Третье место в группе будет успехом,вспомните мои слова потом...не вижу каких-то причин чтобы команды из АПЛ,Испании,Италии не разнесли Спартак,хоть 1000 минусов будет,я смотрю реально,а не в розовых очках со словами надеемся,верим и авось!!!
Ответить
семёнычев
1496227129
Спартака вроде как определили в первую корзину, значит победить команду из четвёртой он может, если закончат к тому времени пьянствовать Глушаков и компания..... А значит есть надежда на выход в ЛЕ.... Больше вряд ли удасться нашему чемпиону....
Ответить
мы_не_рабы
1496260528
У Федуна от эйфории опять "крыша" поехала. Надо ставить реальные задачи и пытаться их выполнить. Выход из группы - это успех. Третье место и попытка дойти до полуфинала в Лиге Европы - реальные задачи. А то как у В.М. Черномырдина: " Хотели как лучше, а получилось, как всегда."
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+