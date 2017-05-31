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  • Федун поддержал идею сокращения числа клубов РФПЛ до 12-ти команд

Федун поддержал идею сокращения числа клубов РФПЛ до 12-ти команд

31 мая 2017, 00:43
16

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном сокращении числа клубов РФПЛ до 12-ти команд. По мнению функционера, подобная мера может позволить командам зарабатывать на болельщиках.

«Что такое футбол? Благотворительность или бизнес? Если это бизнес, то больше 12 команд иметь нельзя. Это четыре круга или два, а потом команды делятся на шестерки. Тогда я понимаю, что будет 40 матчей, которые соберут 30 тысяч зрителей.

Но возникает вопрос: что будет с клубами, которые находятся на грани выживания? Но надо четко решить, в чем интерес к футболу. В развитии его как флагмана российского спорта или его псевдопопуляризации, как это происходит в Томске?» – сказал Федун в эфире программы «Все на футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (16)
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exreporter
1496181216
"Благотворительность или бизнес?" Почему нас вынуждают выбирать только из предложенных вариантов. Если футбол только одно или только другое, то это два тупика в равной степени.
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Wagarti
1496182582
Ебанушка! P.S. Против Спартака ничего не имею.
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Asbjorn
1496185459
Нужно не количество клубов сокращать,а развивать футбол а регионах
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Тазит
1496190952
А может оставить Спартак, ЦСКА И Питер и играть в пятнадцать кругов?
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filosof sparty
1496206907
Это вполне разумно, да и уровень лиги вырастет, так как больше игр с сильными соперниками! Вот только регионы жалко... Но ведь у них тоже будет шанс попасть в рфпл
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Garrincha58
1496212336
Федун ты красавчик полностью поддерживаю тогда действительно будет интересно всем и зрителям и телезрителям и функционерам будут больше вкладывать в команды глядишь такие как Усманов или Абрамович будут локти кусать что не купили в России клубы
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Garrincha58
1496212877
тут многие не согласны но зачем команды типа Томи и им подобные сейчас еще Тосно у них нет ни зрителей ни стадиона хотя Тосно частный клуб пусть развивается а вот Томь для кого эта команда? смотрите ей сейчас выделили 130 лямов на погашение долгов из городского бюджета а что в Томске навалом денег разве нельзя было потратить эти бабки на городские нужды разве там все в шоколаде а ходят на матчи 3-4 тыс людей и то не всегда так спрашивается зачем там футбол? почему не развивать хоккей или мини футбол или баскет так же и в других регионах у нас северная страна и зачем футбол в регионах где погодные условия не благоприятствуют проводить футбольные матчиа Жиный Жир пишет как в Аргентине ты тупой что ли? мы же не Аргентина или Бразилия почему они не развивают хоккей? потому что они умней нас, а не жирней
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paracetamol
1496218012
Матчи по 30 тыс. зрителей будут, когда вы с Гиннером перестанете судей покупать.
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dok66
1496219081
А шо ж тогда Спартак с огромным трудом отскочил в Томске ? 12 команд будет смотреть 12 городов , все остальные будут смотреть Бундес , АПЛ , Испанию и др . грандов . Потому как очень много людей в регионах болеют именно за свои команды а где-то даже просто против Москвы и Питера ! .
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serglider
1496219709
Как это по русски! Вместо того, что бы развивать футбол в стране - сокращать количество клубов))) Федун уже забыл про свои перлы перед покупкой Спартака про "тренер это 10% команды"? 16 лет ему понадобилось, что бы понять, что что-то в его "формуле" не так))) Теперь когда Спартак наконец выиграл титул на его напал "приступ" реорганизации в РФПЛ? То есть в лиге будут играть московско-питерские команды, плюс из Чечни, Татарстана и Краснодара? То есть те регионы кто кормятся за счет провинций России или кого Москва и Питер не обирают как липу оставляя жалкие копейки? Теперь нам провинциалам, Федун предлагает смотреть как "жирующие" регионы разыгрывают чемпионат страны среди своих клубов?
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