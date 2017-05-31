Федун поддержал идею сокращения числа клубов РФПЛ до 12-ти команд

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возможном сокращении числа клубов РФПЛ до 12-ти команд. По мнению функционера, подобная мера может позволить командам зарабатывать на болельщиках.

«Что такое футбол? Благотворительность или бизнес? Если это бизнес, то больше 12 команд иметь нельзя. Это четыре круга или два, а потом команды делятся на шестерки. Тогда я понимаю, что будет 40 матчей, которые соберут 30 тысяч зрителей.

Но возникает вопрос: что будет с клубами, которые находятся на грани выживания? Но надо четко решить, в чем интерес к футболу. В развитии его как флагмана российского спорта или его псевдопопуляризации, как это происходит в Томске?» – сказал Федун в эфире программы «Все на футбол».