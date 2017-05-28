Гризманн: «Финал ЛЧ? «Ювентус» выиграет со счетом 2:1»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн дал прогноз на решающий матч Лиги чемпионов. 3-го июня кубок главного клубного турнира Европы разыграют «Ювентус» и «Реал».

«Финал Лиги чемпионов? «Ювентус» выиграет со счетом 2:1. Они отлично выступают на протяжении всего сезона», – сказал 26-летний француз в интервью L'Equipe.

В минувшем сезоне Гризманн забил 26 голов и сделал 12 результативных передач в 53-х матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 80 миллионов евро. На протяжении большей части сезона СМИ связывали игрока сборной Франции с переходом в «Манчестер Юнайтед». Мадридский клуб занял третье место в турнирной таблице Примеры по итогам минувшего розыгрыша. В Лиге чемпионов команда Диего Симеоне остановилась на стадии 1/2 финала, уступив сливочным.

Решающая встреча Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.