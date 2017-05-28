Летом «Реал» и «Барселона» встретятся трижды

«Барселона» завоевала третий Кубок Испании подряд, одержав победу над «Алавесом» (3:1) в решающей встрече на «Висенте Кальдерон». Таким образом, в матчах (домашнем и ответном) за Суперкубок страны сине-гранатовые будут играть против «Реала», завоевавшего звание чемпиона Ла Лиги. Игры пройдут 12/13-го и 19/20-го августа.

Эль Класико также состоится 30-го июля в Майами в рамках встречи международного кубка чемпионов. Товарищеский турнир был основан в 2013 году.

В минувшем сезоне «Реал» и «Барселона» встречались дважды. Общая сумма матчей двух кругов Примеры – 4:3 в пользу сине-гранатовых.