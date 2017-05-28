Тухель: «Хочу отработать до конца свой контракт с «Боруссией»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель после победы над «Айнтрахтом» (2:1) в финале Кубка Германии прокомментировал информацию об уходе из клуба.

– Останетесь ли вы главным тренером команды?

– Да, конечно. Мой контракт рассчитан на три года, и я хочу отработать его до конца. В любом случае, сейчас рано говорить о чем-либо. У меня будет разговор с руководством клубе. Может, даже не один. Пока я не могу предложить более подробную информацию.

Согласно BILD, специалист находится в сложных отношениях с генеральным директором «Боруссии» Хансом-Йохаимом Ватцке. Текущий контракт 43-летнего Тухеля рассчитан до лета 2018 года.