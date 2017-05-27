Ройс, Обамеянг, Кагава – в стартовом составе «Боруссии» на матч с «Айнтрахтом»

Стали известны стартовые составы «Айнтрахта» и дортмундской «Боруссии» на финальный матч Кубка Германии.

«Айнтрахт»: Градецки, Чендлер, Абрахам, Вальехо, Гектор, Очипка, Гачинович, Фабиан, Медойевич, Сеферович, Ребич.

«Боруссия» Д: Бюрки, Шмельцер, Гинтер, Пищек, Папастатопулос, Геррейру, Бартра, Кагава, Ройс, Дембеле, Обамеянг.

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Олимпиаштадион» и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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