Моуринью: «Если завтра завершу карьеру, то буду ей доволен. Но у меня есть еще 15 лет»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что пока не планирует завершать карьеру и намерен работать в течение еще 15 лет.

Напомним, ранее португальский специалист стал первым тренером, который выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов более одного раза.

«Мне очень повезло, как развивается моя карьера. Я играл в испанском, итальянском, португальском, английском дерби, был в финалах кубков этих стран, бился за титулы – все это большой опыт.

Если я завтра завершу карьеру, то буду ей доволен. Сейчас я нахожусь на середине своего тренерского пути, впереди у меня есть еще 15 лет», – сказал Моуринью.