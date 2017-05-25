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    Моуринью: «Если завтра завершу карьеру, то буду ей доволен. Но у меня есть еще 15 лет»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что пока не планирует завершать карьеру и намерен работать в течение еще 15 лет.

    Напомним, ранее португальский специалист стал первым тренером, который выигрывал Лигу Европы и Лигу чемпионов более одного раза.

    «Мне очень повезло, как развивается моя карьера. Я играл в испанском, итальянском, португальском, английском дерби, был в финалах кубков этих стран, бился за титулы – все это большой опыт.

    Если я завтра завершу карьеру, то буду ей доволен. Сейчас я нахожусь на середине своего тренерского пути, впереди у меня есть еще 15 лет», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    25.05.2017 19:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 25 мая 2017, 21:16

      Давай Жозе.Ждем великих побед.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 25 мая 2017, 20:04

      15 сезонов.

      0
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