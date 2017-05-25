Английский журналист: Гризманн определится со своим будущим в течение трех недель

в следующем году реально МЮ ни чего не светит чемпионами в АПЛ не станут да и в ЛЧ тоже смысл переходить а вот в Реале перспектива больше и на чемпионство и на ЛЧ да и Рональдо не вечен и первый парень на деревне уже Гризман
Работник издание Telegraph Джеймс Дакер поделился информацией касаемо трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».
«Ожидается, что теперь (после победы в Лиге Европы – прим. «Бомбардира») Гризманн точно перейдет в «Юнайтед». Он определится со своим будущем в течение ближайших двух-трех недель. Потом его ждет медовый месяц», – написал журналист в своем твиттере.
В прошлом сезоне Гризманн забил 26 голов и отдал 12 результативных передач в 53-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро. Команда Диего Симеоне завершила сезон чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «матрасники» дошли до стадии полуфинала, где уступили «Реалу».
СМИ связывали 26-летнего француза с переходом в английский клуб на протяжении большей части минувшего сезона.