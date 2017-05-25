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    Английский журналист: Гризманн определится со своим будущим в течение трех недель

    Работник издание Telegraph Джеймс Дакер поделился информацией касаемо трансфера нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Манчестер Юнайтед».

    «Ожидается, что теперь (после победы в Лиге Европы – прим. «Бомбардира») Гризманн точно перейдет в «Юнайтед». Он определится со своим будущем в течение ближайших двух-трех недель. Потом его ждет медовый месяц», – написал журналист в своем твиттере.

    В прошлом сезоне Гризманн забил 26 голов и отдал 12 результативных передач в 53-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 80 миллионов евро. Команда Диего Симеоне завершила сезон чемпионата Испании на третьем месте в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «матрасники» дошли до стадии полуфинала, где уступили «Реалу».

    СМИ связывали 26-летнего француза с переходом в английский клуб на протяжении большей части минувшего сезона.

    Источник: Twitter

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    25.05.2017 01:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 мая 2017, 10:26

      в следующем году реально МЮ ни чего не светит чемпионами в АПЛ не станут да и в ЛЧ тоже смысл переходить а вот в Реале перспектива больше и на чемпионство и на ЛЧ да и Рональдо не вечен и первый парень на деревне уже Гризман

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      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон > giluxa1963 25 мая 2017, 11:58

      Умник ещё один нашёлся!Вчерашний матч смотри так будет сейчас всегда!!!!

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