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    «Рома» включилась в борьбу за нападающего «Сампдории» Шика

    «Рома» попробует заполучить форварда «Сампдории» Патрика Шика, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports. Согласно источнику, представители римского клуба встретились с агентом игрока и обсуждали возможный переход более часа. При этом издание отмечает, что главным претендентом на чеха остается «Ювентус». Ранее «Бомбардир» писал о договоренности туринского клуба касаемо трансфера.

    В 34-х матчах минувшего сезона Шик забил 13 голов и отдал три голевых передачи. Примечательно, что большую часть мячей нападающий забил после выхода на замену Портал Transfermarkt оценивает чешского футболиста в 7 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    24.05.2017 23:04
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