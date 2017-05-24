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  • «Рома» включилась в борьбу за нападающего «Сампдории» Шика

«Рома» включилась в борьбу за нападающего «Сампдории» Шика

24 мая 2017, 23:04

«Рома» попробует заполучить форварда «Сампдории» Патрика Шика, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports. Согласно источнику, представители римского клуба встретились с агентом игрока и обсуждали возможный переход более часа. При этом издание отмечает, что главным претендентом на чеха остается «Ювентус». Ранее «Бомбардир» писал о договоренности туринского клуба касаемо трансфера.

В 34-х матчах минувшего сезона Шик забил 13 голов и отдал три голевых передачи. Примечательно, что большую часть мячей нападающий забил после выхода на замену Портал Transfermarkt оценивает чешского футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: Football Italia
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