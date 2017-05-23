Пике: «Кричалки игроков «Реала» в мой адрес? Меня это не обижает»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ряд оскорбительных кричалок в свой адрес со стороны футболистов «Реала». Напомним, игроки и болельщики мадридского клуба во время празднования чемпионства выкрикивали оскорбительные речи в адрес игрока каталонской команды.

«Нет, меня это совсем не обижает. Никому из Мадрида не за что извиняться. Я уже разговаривал с Серхио Рамосом. Это нормально, такое случается, им нужно было отпраздновать», – сказал Пике.

«Реал» занял первое место в чемпионате Испании, «Барселона» – вторая.