Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пике: «Кричалки игроков «Реала» в мой адрес? Меня это не обижает»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ряд оскорбительных кричалок в свой адрес со стороны футболистов «Реала». Напомним, игроки и болельщики мадридского клуба во время празднования чемпионства выкрикивали оскорбительные речи в адрес игрока каталонской команды.

    «Нет, меня это совсем не обижает. Никому из Мадрида не за что извиняться. Я уже разговаривал с Серхио Рамосом. Это нормально, такое случается, им нужно было отпраздновать», – сказал Пике.

    «Реал» занял первое место в чемпионате Испании, «Барселона» – вторая.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2017 22:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 10:05

      Орать на всю площадь - Пике, ублюдок - это нормальное празднование ? А говорят, у нас фанаты дикие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 24 мая 2017, 09:26

      Красавчег)
      Что бы тут не ныли - он никого не оскорблял.
      Он подкалывал, язвил, издевался..

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11