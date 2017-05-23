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    Перес назвал Зидана символом истории «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес отметил вклад в победный сезон главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

    «Зидан является одним из символов нашей истории. Я хочу поблагодарить его за все, что он дал нам. Еще недавно он был лучшим игроком в мире, а теперь стал лучшим тренером мира.

    Сейчас мы видим команду, который демонстрирует ценности клуба. Мы мечтаем еще раз собраться 4 июня, и я знаю, что эти тренеры и футболисты сделают все, чтобы завоевать Лигу Чемпионов.

    Мы одержали победу в самой сложной и конкурентной лиге мира. И сделано это было благодаря работе и стараниям. Эти игроки уже стали частью истории клуба. У этой команды великий дух», – сказал Перес.

    3 июня в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ювентус».

    Источник: Marca

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    23.05.2017 07:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 23 мая 2017, 09:08

      Все в точку сказано, Зидан предает изюминку этому Реалу.

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