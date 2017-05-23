Перес назвал Зидана символом истории «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил вклад в победный сезон главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«Зидан является одним из символов нашей истории. Я хочу поблагодарить его за все, что он дал нам. Еще недавно он был лучшим игроком в мире, а теперь стал лучшим тренером мира.

Сейчас мы видим команду, который демонстрирует ценности клуба. Мы мечтаем еще раз собраться 4 июня, и я знаю, что эти тренеры и футболисты сделают все, чтобы завоевать Лигу Чемпионов.

Мы одержали победу в самой сложной и конкурентной лиге мира. И сделано это было благодаря работе и стараниям. Эти игроки уже стали частью истории клуба. У этой команды великий дух», – сказал Перес.

3 июня в Кардиффе состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ювентус».