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    Монтелла предложил Доннарумме сделать выбор

    «Милан» прикладывает все возможные усилия для того, чтобы сохранить в своем составе голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

    «Милан» делает все от него зависящее, чтобы по достоинству оценить уникальные способности Доннаруммы. Могу признаться, что я люблю Джанлуиджи как своего сына, но сейчас ему предстоит сделать выбор и понять, чего он хочет дальше. Клуб делает все возможное, чтобы удержать его», – заявил главный тренер команды Винченцо Монтелла.

    Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему вратарю со стороны «Реала» и ряда английских клубов.

    Источник: Football Italia

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    23.05.2017 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 23 мая 2017, 08:02

      Удачи парню! Милан, сохрани его!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 23 мая 2017, 07:29

      Лучше остаться и стать великим как Буффон!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > franck_ribery 23 мая 2017, 10:10

      Буффон, то Парму сменил в свое время)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Djuba1414 23 мая 2017, 06:56

      Может будет и лучше отпустить его в другие чемпионаты, вдруг проявит себя еще больше))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Djuba1414 > ZenitGunner 24 мая 2017, 14:19

      Ну как знаешь

      1
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