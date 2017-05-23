Монтелла предложил Доннарумме сделать выбор

«Милан» прикладывает все возможные усилия для того, чтобы сохранить в своем составе голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

«Милан» делает все от него зависящее, чтобы по достоинству оценить уникальные способности Доннаруммы. Могу признаться, что я люблю Джанлуиджи как своего сына, но сейчас ему предстоит сделать выбор и понять, чего он хочет дальше. Клуб делает все возможное, чтобы удержать его», – заявил главный тренер команды Винченцо Монтелла.

Ранее сообщалось об интересе к 18-летнему вратарю со стороны «Реала» и ряда английских клубов.