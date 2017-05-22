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    Кадыров: «С сегодняшнего дня Кононов – главный тренер «Терека»

    Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера клуба.

    «Дорогие друзья! В нашем футбольном клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодeжной команды. «Терек» завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда.

    Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером «Терека», добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного!» – написал Кадыров в инстаграме.

    Ранее Кононов сказал, что будет комментировать события вокруг «Терека» в конце сезона.

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    Источник: Instagram

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    22.05.2017 20:21
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 09:55

      Удачи Олегу Георгиевичу в Тереке. Хороший специалист.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 23 мая 2017, 06:30

      Безобразная игра Терека против Спартака полностью на совести Рахимова!
      Как он БЕЗОБРАЗНО подготовил команду! Ну, просто БЕЗОБРАЗНО!
      Сравните игру Терека с Зенитом и со Спартаком!
      Две очень БОЛЬШИЕ и очевидные разницы!
      Сразу было ВИДНО, что Рахимов решил, напоследок своего ухода, унизить Терек и преподнести Спартаку большой подарок!!!
      Это самая ПЛОХАЯ и бездарная игра Терека в этом сезоне и одна их ХУДШИХ в всей футбольной истории Терека!
      И это при том, что Терек реально боролся за место в Лиге Европы!!!
      А теперь Тереку, благодаря Рахимову, в этом году Европа НЕ СВЕТИТ!
      Теперь Олег Кононов будет стараться вместе с командой Терек завоевать место в Лиге Европы!
      Игроков Терека с Зенитом, с Крыльями ПРОСТИМУЛИРОВАЛА заинтересованная сторона, а в игре со Спартаком Рахмов ПРЕПОДНЁС Федуну царский подарок и УНИЗИЛ Терек до безобразия!
      Это очень НЕПРИЛИЧНО со стороны Рахимова и предательски по отношению к Тереку и его болельщикам!
      Рахимову что??? Нельзя было лучше подготовить команду???
      Ведь играли и были на ходу, а тут со Спартаком и с треском ОПОЗОРИЛИСЬ!
      Вина полностью на Рахимове! Полностью!
      Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ!
      Такой шанс Рахимов не использовал для выхода в Европу!
      Рахимов сам НАПРОСИЛСЯ на отставку этой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой Терека против Спартака!
      На ровном месте ПОДАРИЛИ Спартаку ТРИ очка, а в сезоне все шесть!
      Куда это годится??? Никуда! Рахимов! На выход с вещами!
      Равнение на Кононова!

      -3
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 > Popularov 23 мая 2017, 10:07

      Будь благодарен Рашиду. Алах тебя накажет за такие слова. Терек в следующем сезоне не достигнет таких успехов.

      1
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      Рейтинг: +23

      Джоджо47 22 мая 2017, 23:47

      В следующем сезоне Надо попадать в ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 мая 2017, 21:22

      Удачи Кононову в Тереке)))

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 22 мая 2017, 21:15

      Кононову понадобится 2 сезона что бы добиться с ТЕРЕКОМ результата, и подбор игроков нужен соответствующий.

      3
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 22 мая 2017, 21:10

      вообще не понятно почему такой хороший тренер так долго был без работы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:07

      Кононов - хороший тренер. Галицай, наверно, локти кусает от досады, что с ним расстался.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 22 мая 2017, 20:59

      хорошая находка для терека.. вероятность попадания в еврокубки увеличивается...

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 22 мая 2017, 20:58

      "Усилиться игроками молодежного состава и добиться участия в еврокубках"...
      Что они курили?

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 мая 2017, 20:57

      Зря Рашидка выиграл чемпионство для Спартака,и проиграл потом ему-же...
      Хозяин обиделся,вассал поменял хорошего коня...

      1
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