На финал Бундеслиги-U19 продано 23 тысячи билетов

Юношеские команды «Баварии» и «Борусии» до 19-ти лет встретятся в финале Бундеслиги (по регламенту судьба титула решается в кубковом формате) своей возрастной категории. По данным немецкого издания Sport1, на матч продано более 23-х тысяч билетов. Показатель является рекордным для матчей среди команд-U19.

На стадии 1/2 финала дортмундский клуб одолел «Вольфсбург» с общим счетом 5:3, мюнхенцы прошли «Шальке» по пенальти (5:5 по сумме двух встреч).

Встреча на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 20:30 по московскому времени.