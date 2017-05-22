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    На финал Бундеслиги-U19 продано 23 тысячи билетов

    Юношеские команды «Баварии» и «Борусии» до 19-ти лет встретятся в финале Бундеслиги (по регламенту судьба титула решается в кубковом формате) своей возрастной категории. По данным немецкого издания Sport1, на матч продано более 23-х тысяч билетов. Показатель является рекордным для матчей среди команд-U19.

    На стадии 1/2 финала дортмундский клуб одолел «Вольфсбург» с общим счетом 5:3, мюнхенцы прошли «Шальке» по пенальти (5:5 по сумме двух встреч).

    Встреча на «Сигнал Идуна Парк» начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Sport1.de

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    22.05.2017 20:05
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