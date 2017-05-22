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  • В «Анжи» заявили, что «Спартак» пока не вел переговоров по Тигиеву

В «Анжи» заявили, что «Спартак» пока не вел переговоров по Тигиеву

22 мая 2017, 13:52
5

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что «Спартак» намерен выкупить у махачкалинского клуба защитника Георгия Тигиева. Ранее сообщалось, что отступные за 21-летнего россиянина составляют миллион евро.

«Пока «Спартак» не вел переговоров с «Анжи» по Георгию Тигиеву. Никакой информации на данный момент нет. Что касается моего мнения, то желаю всем футболистам играть там, где им хочется. Если футболист достоин выступать за «Спартак», я его буду приветствовать», – сказал Кавазашвили.

Напомним, что Тигиев провел за «Спартак» вторую часть сезона на правах аренды. На счету футболиста четыре матча в рамках РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак Тигиев Георгий
Комментарии (5)
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lek!
1495454421
Ну сейчас начнется , одни подписывают , другие опровергают ..
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NEON-SM
1495465737
в 1 матче сыграл неплохо, во 2-м незаметен, сложно судить по игре
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a_who
1495467679
за лимон дороговато
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Супермачо
1495468935
Защиты по сути нет как таковой. Трех-четырех надо брать высококлассных, иначе проблем будет много. Не сказал бы, что миллион дорого, но и качество игры еще не очевидно у Тигиева.
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зиргай
1495479594
Жора. давай назад!!! медаль дали - и слава богу. Свинарник - не твое
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