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    В «Анжи» заявили, что «Спартак» пока не вел переговоров по Тигиеву

    Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что «Спартак» намерен выкупить у махачкалинского клуба защитника Георгия Тигиева. Ранее сообщалось, что отступные за 21-летнего россиянина составляют миллион евро.

    «Пока «Спартак» не вел переговоров с «Анжи» по Георгию Тигиеву. Никакой информации на данный момент нет. Что касается моего мнения, то желаю всем футболистам играть там, где им хочется. Если футболист достоин выступать за «Спартак», я его буду приветствовать», – сказал Кавазашвили.

    Напомним, что Тигиев провел за «Спартак» вторую часть сезона на правах аренды. На счету футболиста четыре матча в рамках РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 13:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +144

      зиргай 22 мая 2017, 21:59

      Жора. давай назад!!! медаль дали - и слава богу. Свинарник - не твое

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 мая 2017, 19:02

      Защиты по сути нет как таковой. Трех-четырех надо брать высококлассных, иначе проблем будет много. Не сказал бы, что миллион дорого, но и качество игры еще не очевидно у Тигиева.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 22 мая 2017, 18:41

      за лимон дороговато

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:08

      в 1 матче сыграл неплохо, во 2-м незаметен, сложно судить по игре

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 22 мая 2017, 15:00

      Ну сейчас начнется , одни подписывают , другие опровергают ..

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