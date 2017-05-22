В «Анжи» заявили, что «Спартак» пока не вел переговоров по Тигиеву

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о том, что «Спартак» намерен выкупить у махачкалинского клуба защитника Георгия Тигиева. Ранее сообщалось, что отступные за 21-летнего россиянина составляют миллион евро.

«Пока «Спартак» не вел переговоров с «Анжи» по Георгию Тигиеву. Никакой информации на данный момент нет. Что касается моего мнения, то желаю всем футболистам играть там, где им хочется. Если футболист достоин выступать за «Спартак», я его буду приветствовать», – сказал Кавазашвили.

Напомним, что Тигиев провел за «Спартак» вторую часть сезона на правах аренды. На счету футболиста четыре матча в рамках РФПЛ.