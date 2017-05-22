Зидан: «Чемпионство – самый счастливый день моей профессиональной жизни»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. Сливочные завоевали золото, обыграв «Малагу» (2:0) в 38-м туре Примеры.

«Начиная работу главного тренера в «Реале», я понимал, какие ожидания на меня возложены. И мне это нравится, я жил этим чувством во времена карьеры игрока. В форме этого клуба я выиграл с ним все, но победа в должности тренера – это максимум.

Быть на первом месте после 38-ми игр – это определенно самый счастливый день в моей профессиональной жизни. У меня нет слов, чтобы описать это. Внутри я очень и очень счастлив», – сказал 44-летний француз.

Зидан возглавил королевский клуб в январе 2016 года. В дебютном сезоне специалист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. 3-го июня «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.