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    Зидан: «Чемпионство – самый счастливый день моей профессиональной жизни»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы в чемпионате Испании. Сливочные завоевали золото, обыграв «Малагу» (2:0) в 38-м туре Примеры.

    «Начиная работу главного тренера в «Реале», я понимал, какие ожидания на меня возложены. И мне это нравится, я жил этим чувством во времена карьеры игрока. В форме этого клуба я выиграл с ним все, но победа в должности тренера – это максимум.

    Быть на первом месте после 38-ми игр – это определенно самый счастливый день в моей профессиональной жизни. У меня нет слов, чтобы описать это. Внутри я очень и очень счастлив», – сказал 44-летний француз.

    Зидан возглавил королевский клуб в январе 2016 года. В дебютном сезоне специалист выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. 3-го июня «Реал» сыграет с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионов.

    Источник: ESPN

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    22.05.2017 01:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 22 мая 2017, 07:27

      Поздравляю Зидана с Чемпионством!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      Lab[44] 22 мая 2017, 06:55

      Мои поздравления Зизу!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 22 мая 2017, 05:23

      Молодцом! Поздравления!

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 мая 2017, 02:20

      Молодец Зидан !!!

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