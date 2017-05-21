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Ари: «Мой главный приоритет – остаться в «Локомотиве»

21 мая 2017, 20:30
10

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что намерен остаться в московском клубе. Напомним, за железнодорожников бразилец выступает на правах аренды, трансфер игрока принадлежит «Краснодару».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует выкупить 31-летнего форварда по окончании срока аренды.

– Хотел бы остаться в «Локомотиве»?

– Как я уже неоднократно говорил в прошлых интервью и хочу еще раз это подчеркнуть: моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве». Я дам поручение своему агенту, чтобы вел переговоры с «Локомотивом», чтобы они приняли решение. Загружу его работой и буду ждать хороших новостей.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (10)
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Joko21
1495388274
Локомотиву он необходим. Сейчас в клубе нет равноценной замены Ари
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dok66
1495389149
Вообще сегодня на поле Ари был лучшим . И для Локо он нужен .
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XaXatyn
1495389318
Надеюсь он останется у нас !
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Бугимен
1495392136
– Хотел бы остаться в «Локомотиве»?Или поехать в Китай,там больше денег платят!
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Decorhome
1495393498
Ари нужен Локомотиву
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Argon
1495393530
Играл бы с такой самоотдачей в Краснодаре, глядишь и в аренду не отдали. ... Уверен, что в Краснодаре он уже не заиграет. 100% СНГ задвинет его, пока есть спрос.
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LokoGoGo
1495400962
Сегодня смотрел матч с трибуны и Ари очень не впечатлил. Непонятные попытки обвода, торможение игры и в целом, результат матча обо всем говорит. Про Бревно-Тарасова вообще молчу. Тащил Соломон всю игру, Пейчинович как левый вингер весь матч бегал. Игнатьев молодец, выложился, очень под конец устал... Михалик как всегда оставил хорошее впечатление и от игры и после матча, подошел в упор к фанатке, всем поклонился, похлопал, майку отдал, а Палыч даже к центру не вышел...
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VVM1964
1495403294
ОСТАВАЙСЯ , ЛОКО ИГРАТЬ В ЛЕ , СРОЧНО НУЖНО ЕЩЕ УСИЛЕНИЕ СОСТАВА .
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Дядя Серёжа
1495419584
Не зря его и Спартак, и Быки кинули. Лезть в драку, не значит быть первым, а проводницам первых не хватает, пассажиров из СВ.
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Go-o-ol
1495421607
хомельон Куда деваться
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