Ари: «Мой главный приоритет – остаться в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что намерен остаться в московском клубе. Напомним, за железнодорожников бразилец выступает на правах аренды, трансфер игрока принадлежит «Краснодару».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует выкупить 31-летнего форварда по окончании срока аренды.

– Хотел бы остаться в «Локомотиве»?

– Как я уже неоднократно говорил в прошлых интервью и хочу еще раз это подчеркнуть: моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве». Я дам поручение своему агенту, чтобы вел переговоры с «Локомотивом», чтобы они приняли решение. Загружу его работой и буду ждать хороших новостей.