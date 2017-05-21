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    Ари: «Мой главный приоритет – остаться в «Локомотиве»

    Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что намерен остаться в московском клубе. Напомним, за железнодорожников бразилец выступает на правах аренды, трансфер игрока принадлежит «Краснодару».

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует выкупить 31-летнего форварда по окончании срока аренды.

    – Хотел бы остаться в «Локомотиве»?

    – Как я уже неоднократно говорил в прошлых интервью и хочу еще раз это подчеркнуть: моим главным приоритетом является выступление в «Локомотиве». Я дам поручение своему агенту, чтобы вел переговоры с «Локомотивом», чтобы они приняли решение. Загружу его работой и буду ждать хороших новостей.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.05.2017 20:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 05:53

      хомельон Куда деваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 05:19

      Не зря его и Спартак, и Быки кинули. Лезть в драку, не значит быть первым, а проводницам первых не хватает, пассажиров из СВ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 22 мая 2017, 00:09

      Сегодня смотрел матч с трибуны и Ари очень не впечатлил. Непонятные попытки обвода, торможение игры и в целом, результат матча обо всем говорит. Про Бревно-Тарасова вообще молчу. Тащил Соломон всю игру, Пейчинович как левый вингер весь матч бегал. Игнатьев молодец, выложился, очень под конец устал...
      Михалик как всегда оставил хорошее впечатление и от игры и после матча, подошел в упор к фанатке, всем поклонился, похлопал, майку отдал, а Палыч даже к центру не вышел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 21 мая 2017, 22:05

      Играл бы с такой самоотдачей в Краснодаре, глядишь и в аренду не отдали.
      ...
      Уверен, что в Краснодаре он уже не заиграет. 100% СНГ задвинет его, пока есть спрос.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 21 мая 2017, 22:04

      Ари нужен Локомотиву

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 21 мая 2017, 21:42

      – Хотел бы остаться в «Локомотиве»?Или поехать в Китай,там больше денег платят!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 мая 2017, 20:55

      Надеюсь он останется у нас !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 20:52

      Вообще сегодня на поле Ари был лучшим . И для Локо он нужен .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 20:37

      Локомотиву он необходим. Сейчас в клубе нет равноценной замены Ари

      1
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