Пике был оштрафован полицией за превышение скорости

Испанская полиция остановила защитника «Барселоны» Жерар Пике во время поездки на автомобиле.

Игрок был оштрафован за превышение скорости и неосторожное вождение. Теперь ему грозит лишение водительских прав сроком на шесть месяцев. Также, по всей вероятности, футболиста ждет шквал «лестных» слов и выражений со стороны болельщиков «Реала» в социальных сетях.

Завтра, 21 мая, сине-гранатовым предстоит провести домашний матч заключительного 38-го тура Примеры с «Эйбаром». В тот же день сливочные, опережающие каталонцев на три очка, на выезде сыграют с «Малагой».