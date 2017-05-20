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    Пике был оштрафован полицией за превышение скорости

    Испанская полиция остановила защитника «Барселоны» Жерар Пике во время поездки на автомобиле.

    Игрок был оштрафован за превышение скорости и неосторожное вождение. Теперь ему грозит лишение водительских прав сроком на шесть месяцев. Также, по всей вероятности, футболиста ждет шквал «лестных» слов и выражений со стороны болельщиков «Реала» в социальных сетях.

    Завтра, 21 мая, сине-гранатовым предстоит провести домашний матч заключительного 38-го тура Примеры с «Эйбаром». В тот же день сливочные, опережающие каталонцев на три очка, на выезде сыграют с «Малагой».

    Источник: Daily Mail

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    20.05.2017 18:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 мая 2017, 18:48

      а чо такого?? тормоза придумали трусы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      GROSS77 20 мая 2017, 18:43

      какая важная новость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 20 мая 2017, 18:36

      С Кокорой и Пашей Погребняком затусил, понабрался у них.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 20 мая 2017, 18:30

      ждем от него твитов, что водят игроки реала еще хуже, чем игроки барсы

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 18:24

      Ну хочется иногда погонять на мощной машине ! Испортили настроение перед последним матчем !

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