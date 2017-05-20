Роналдиньо заявил, что Месси лучше Роналду

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду являются сильнейшими футболистами в мире за последние девять лет. По мнению Роналдиньо, форвард «Барселоны» превосходит своего коллегу из «Реала».
– Недавно вы сказали, что и Месси, и Криштиану выделяются на фоне остальных. А кто лучший?
– Месси.
– В последние девять лет только они получали «Золотой мяч». Справедливо?
– Да. Лучшие должны быть вознаграждены. В течение этих девяти лет именно Месси и Криштиану были сильнейшими.
Напомним, что Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча». На счету Роналду – четыре награды за приз лучшего игрока.
Источник: «Спорт-Экспресс»