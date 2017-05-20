Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналдиньо заявил, что Месси лучше Роналду

20 мая 2017, 07:27
15

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду являются сильнейшими футболистами в мире за последние девять лет. По мнению Роналдиньо, форвард «Барселоны» превосходит своего коллегу из «Реала».

– Недавно вы сказали, что и Месси, и Криштиану выделяются на фоне остальных. А кто лучший?

– Месси.

– В последние девять лет только они получали «Золотой мяч». Справедливо?

– Да. Лучшие должны быть вознаграждены. В течение этих девяти лет именно Месси и Криштиану были сильнейшими.

Напомним, что Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча». На счету Роналду – четыре награды за приз лучшего игрока.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1495255303
В этом году по мячиком сравняются.. А так - каждый "топит" за своих. Ронни играл в Барсе - вот у него и лучший Месси.
Ответить
lekseij2007
1495255342
А зубастик лучше обоих этих.
Ответить
BoltCX
1495257518
вот если бы он ответил "Я", было бы смешнее.
Ответить
ItalianFootball
1495264297
А каков был бы ответ если бы он играл за Реал ?
Ответить
Alan_15
1495266123
Отпустите , наконец , Месси в другой европейский клуб , и пусть он докажет ,что он лучший ! А пока он в Барселоне и только в Барселоне , утверждать , что он лущий , по меньшей мере , смешно !!!
Ответить
nelez
1495268346
у месси природный талант , а Рональду атлет.Они совсем другие.В течении матча месси бежит только больше своего вратарья. Рональдиньо великий футболист , и это его личное мнение.У всех свой кумир.
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1495272788
Мне кажется, субъективное мнение, которое Роналдиньо, выражал по-факту кто лучше, а кто хуже, в паре Месси-Роналду, высказывая в пользу первого, только из-за того, что Роналдиньо выступал за "каталонцев", не более. Так или иначе, все великие игроки, которые выступали за великие клубы в большинстве хвалят своих "приемников". Рауль, хвалил всегда Роналду. Роналдо, хвалил Роналду. Роналдиньо-хвалит Месси. Е'то- хвалит Месси. Все логично. Какждый великий игрок-провокатор для болельщиков. Если его боготворят в одном клубе, то для другого клуба, его непримеримого соперника-он заклятый враг. Не вижу ничего особенного в высказываниях великолепного Роналдиньо! Очередной дискуссионный спор, поданный СМИ, для того, что бы поругали болельщики клубов!
Ответить
САНЁК17
1495283809
Зубастик ты был лучше,но твоего кумира Португалец превосходят.Приз достанется тому, кого выбирает народ.
Ответить
Djuba1414
1495300329
Кто бы, что не говорил, он прав, хотя мне больше по нраву стиль игры Роналду, они оба великие игроки, не признают это только дети, как по мне.
Ответить
евгений сергеевичч
1495359746
сравнивать этих двух супер футболистов просто извращение
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+