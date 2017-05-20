Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналдиньо заявил, что Месси лучше Роналду

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо считает, что Лионель Месси и Криштиану Роналду являются сильнейшими футболистами в мире за последние девять лет. По мнению Роналдиньо, форвард «Барселоны» превосходит своего коллегу из «Реала».

    – Недавно вы сказали, что и Месси, и Криштиану выделяются на фоне остальных. А кто лучший?

    – Месси.

    – В последние девять лет только они получали «Золотой мяч». Справедливо?

    – Да. Лучшие должны быть вознаграждены. В течение этих девяти лет именно Месси и Криштиану были сильнейшими.

    Напомним, что Месси – пятикратный обладатель «Золотого мяча». На счету Роналду – четыре награды за приз лучшего игрока.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 21 мая 2017, 12:42

      сравнивать этих двух супер футболистов просто извращение

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Djuba1414 20 мая 2017, 20:12

      Кто бы, что не говорил, он прав, хотя мне больше по нраву стиль игры Роналду, они оба великие игроки, не признают это только дети, как по мне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 20 мая 2017, 15:36

      Зубастик ты был лучше,но твоего кумира Португалец превосходят.Приз достанется тому, кого выбирает народ.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 20 мая 2017, 13:56

      Рональдиньо также считает, что в финале ЧМ 2018 возможна пара Бразилия-Россия. Вы согласны с Рональдиньо?--А я вот почему то даже подумать об этом
      не могу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Evklid 20 мая 2017, 13:23

      как они задрали уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 мая 2017, 12:33

      Мне кажется, субъективное мнение, которое Роналдиньо, выражал по-факту кто лучше, а кто хуже, в паре Месси-Роналду, высказывая в пользу первого, только из-за того, что Роналдиньо выступал за "каталонцев", не более. Так или иначе, все великие игроки, которые выступали за великие клубы в большинстве хвалят своих "приемников". Рауль, хвалил всегда Роналду. Роналдо, хвалил Роналду. Роналдиньо-хвалит Месси. Е'то- хвалит Месси. Все логично. Какждый великий игрок-провокатор для болельщиков. Если его боготворят в одном клубе, то для другого клуба, его непримеримого соперника-он заклятый враг. Не вижу ничего особенного в высказываниях великолепного Роналдиньо! Очередной дискуссионный спор, поданный СМИ, для того, что бы поругали болельщики клубов!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 20 мая 2017, 11:19

      у месси природный талант , а Рональду атлет.Они совсем другие.В течении матча месси бежит только больше своего вратарья.
      Рональдиньо великий футболист , и это его личное мнение.У всех свой кумир.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 20 мая 2017, 10:42

      Отпустите , наконец , Месси в другой европейский клуб , и пусть он докажет ,что он лучший ! А пока он в Барселоне и только в Барселоне , утверждать , что он лущий , по меньшей мере , смешно !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:11

      А каков был бы ответ если бы он играл за Реал ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 20 мая 2017, 10:09

      Конечно лучше

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11