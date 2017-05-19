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  • За тур до конца Примеры Месси может завершить сезон без единого хет-трика впервые за восемь лет

За тур до конца Примеры Месси может завершить сезон без единого хет-трика впервые за восемь лет

19 мая 2017, 22:48
6

В заключительном матче чемпионата Испании «Барселона» примет «Эйбар». В случае, если нападающий Лионель Месси забьет меньше трех мячей, аргентинец впервые с сезона-2008/09 проведет два круга национального первенства без хет-триков. По ходу сезона 29-летний форвард забивал трижды в одном матче только на групповой стадии Лиге чемпионов: в ворота «Манчестер Сити» (4:0 в третьем туре) и «Селтика» (7:0 в четвертом).

Всего в текущем сезоне Месси забил 51 мяч и отдал 18 голевых передач в 50-ти встречах всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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DoGmA_TM
1495236963
Беда, как же так, Леонелюшко, родненький.
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ДСА
1495246606
Главное забивает голы регулярно.
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ЮЗИК
1495248729
Вот неудача,прицел сбился
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Luis Figo
1495249946
Месси командный игрок! Не жадный, даже дает бить пенальти Неймару, дабы он почувствовал чувство гола! Вот так вот. Эх вы статисты ))
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Diesel133
1495270899
какой ужас!
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