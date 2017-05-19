За тур до конца Примеры Месси может завершить сезон без единого хет-трика впервые за восемь лет

В заключительном матче чемпионата Испании «Барселона» примет «Эйбар». В случае, если нападающий Лионель Месси забьет меньше трех мячей, аргентинец впервые с сезона-2008/09 проведет два круга национального первенства без хет-триков. По ходу сезона 29-летний форвард забивал трижды в одном матче только на групповой стадии Лиге чемпионов: в ворота «Манчестер Сити» (4:0 в третьем туре) и «Селтика» (7:0 в четвертом).

Всего в текущем сезоне Месси забил 51 мяч и отдал 18 голевых передач в 50-ти встречах всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.