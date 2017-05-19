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    За тур до конца Примеры Месси может завершить сезон без единого хет-трика впервые за восемь лет

    В заключительном матче чемпионата Испании «Барселона» примет «Эйбар». В случае, если нападающий Лионель Месси забьет меньше трех мячей, аргентинец впервые с сезона-2008/09 проведет два круга национального первенства без хет-триков. По ходу сезона 29-летний форвард забивал трижды в одном матче только на групповой стадии Лиге чемпионов: в ворота «Манчестер Сити» (4:0 в третьем туре) и «Селтика» (7:0 в четвертом).

    Всего в текущем сезоне Месси забил 51 мяч и отдал 18 голевых передач в 50-ти встречах всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 22:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 20 мая 2017, 12:01

      какой ужас!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 20 мая 2017, 06:12

      Месси командный игрок! Не жадный, даже дает бить пенальти Неймару, дабы он почувствовал чувство гола! Вот так вот. Эх вы статисты ))

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Luis Figo 20 мая 2017, 10:21

      Это к лучшему, значит стабильнее распределились мячи на всей дистанции. Значит более полезным был. Чем забил 8 в одной игре и 2 месяца куришь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 20 мая 2017, 05:52

      Вот неудача,прицел сбился

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 мая 2017, 05:16

      Главное забивает голы регулярно.

      1
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM 20 мая 2017, 02:36

      Беда, как же так, Леонелюшко, родненький.

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