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    Клопп рассчитывает на качественное усиление летом

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывает на качественное усиление предстоящим летом, чтобы не отставать от конкурентов. Он также обратил внимание на то, что следует стараться избегать травм на протяжении сезона.

    «Команде предстоит серьезно усилиться, так как наши конкуренты и сейчас уже очень сильны, а в межсезонье станут еще крепче. Мы не хотим отставать. Но нужно работать и с существующими футболистами – избегать невезения с травмами.

    В этом сезоне все наши травмы были получены не на тренировках, а в играх – на это повлиять невозможно. Но мы все же многому научились за этот сезон», – считает Клопп.

    В текущем сезоне «Ливерпуль» после 37 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 73 очками.

    Источник: Goal.com

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    19.05.2017 07:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 мая 2017, 14:56

      А он не рассчитывает на отставку после 5го тура?

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