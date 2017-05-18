АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Лестер», Кейн оформил покер и возглавил список бомбардиров

Перенесенный матч 34-го тура между «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился победой лондонской команды со счетом 6:1. В составе команды Крейга Шекспира отличился защитник Бен Чилвел, за столичный клуб нападающий Хонг-Мин Сон оформил дубль, а Гарри Кейн – покер. . Англичанин забил 26 голов в сезоне чемпионата и стал лидером по этому показателю, обойдя форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Действующий чемпион с 43-мя баллами остался на 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Покеттино набрали 83 балла и остались на второй позиции.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур (перенесенный матч)

Лестер Сити – Тоттенхэм – 1:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 25; 0:2 – Сон, 36; 1:2 – Чилвел, 59; 1:3 – Кейн, 63; 1:4 – Сон, 71; 1:5 – Кейн, 88; 1:6 – Кейн, 90+2.

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