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  • АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Лестер», Кейн оформил покер и возглавил список бомбардиров

АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Лестер», Кейн оформил покер и возглавил список бомбардиров

18 мая 2017, 23:38
11

Перенесенный матч 34-го тура между «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился победой лондонской команды со счетом 6:1. В составе команды Крейга Шекспира отличился защитник Бен Чилвел, за столичный клуб нападающий Хонг-Мин Сон оформил дубль, а Гарри Кейн – покер. . Англичанин забил 26 голов в сезоне чемпионата и стал лидером по этому показателю, обойдя форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Действующий чемпион с 43-мя баллами остался на 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Покеттино набрали 83 балла и остались на второй позиции.

Англия. Премьер-лига. 34-й тур (перенесенный матч)

Лестер Сити – Тоттенхэм – 1:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 25; 0:2 – Сон, 36; 1:2 – Чилвел, 59; 1:3 – Кейн, 63; 1:4 – Сон, 71; 1:5 – Кейн, 88; 1:6 – Кейн, 90+2.

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Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Тоттенхэм
Комментарии (11)
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zadira56
1495140198
Лестер-это вам не Ростов! Сдулся...
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mialkov
1495141778
После 1-3 Лестер вообще забыл о защите своих ворот. Шмейхеля жалко(
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MU-fanatic
1495143429
Кейн молорик,как и все шпоры!не смотря на травмы он подтвердил звание лучшего бомбардира АПЛ!
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+50/-50
1495144629
Так "лисы" не летели в АПЛ. Дома и -5. Это говорит только об одном, для них чемпионат закончен.
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яйва-яйва
1495158603
неплохо!
Ответить
VeniaminS
1495173134
Лестер развалился!!!
Ответить
dok66
1495178285
Тоттенхэм порезвился , а Кейн особенно . Лестер уже думает о следующем сезоне . Сейчас ему уже ничего не надо .
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OfaZavr
1495180573
Ожидал, что Тоттенхэм победит, но что бы так......
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Urry
1495182244
как-то Лестер совсем сдулся
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