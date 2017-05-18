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    АПЛ. «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Лестер», Кейн оформил покер и возглавил список бомбардиров

    Перенесенный матч 34-го тура между «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» завершился победой лондонской команды со счетом 6:1. В составе команды Крейга Шекспира отличился защитник Бен Чилвел, за столичный клуб нападающий Хонг-Мин Сон оформил дубль, а Гарри Кейн – покер. . Англичанин забил 26 голов в сезоне чемпионата и стал лидером по этому показателю, обойдя форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку.

    Действующий чемпион с 43-мя баллами остался на 11-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Маурисио Покеттино набрали 83 балла и остались на второй позиции.

    Англия. Премьер-лига. 34-й тур (перенесенный матч)

    Лестер Сити – Тоттенхэм – 1:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейн, 25; 0:2 – Сон, 36; 1:2 – Чилвел, 59; 1:3 – Кейн, 63; 1:4 – Сон, 71; 1:5 – Кейн, 88; 1:6 – Кейн, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 23:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 мая 2017, 11:24

      как-то Лестер совсем сдулся

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 10:56

      Ожидал, что Тоттенхэм победит, но что бы так......

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 10:18

      Тоттенхэм порезвился , а Кейн особенно . Лестер уже думает о следующем сезоне . Сейчас ему уже ничего не надо .

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 мая 2017, 08:52

      Лестер развалился!!!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 19 мая 2017, 04:50

      неплохо!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 мая 2017, 00:57

      Так "лисы" не летели в АПЛ. Дома и -5. Это говорит только об одном, для них чемпионат закончен.

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      Рейтинг: +22

      Igreks > +50/-50 19 мая 2017, 10:38

      главное не вылетели в Чемпионшип!!!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 мая 2017, 00:37

      Кейн молорик,как и все шпоры!не смотря на травмы он подтвердил звание лучшего бомбардира АПЛ!

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 мая 2017, 00:09

      После 1-3 Лестер вообще забыл о защите своих ворот. Шмейхеля жалко(

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      Рейтинг: +345

      zadira56 18 мая 2017, 23:43

      Лестер-это вам не Ростов!
      Сдулся...

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      Рейтинг: +49

      мистер-твистер > zadira56 19 мая 2017, 00:14

      да и Тоттенхэм не Спартак.

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