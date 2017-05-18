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    Гризманн: «Хочу, чтобы «Ювентус» выиграл в финале ЛЧ, а Буффон получил «Золотой мяч»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился информацией о своем будущем и ожиданиями от финала Лиги чемпионов. На стадии полуфинала «матрасники» уступили «Реалу», который в решающем матче сыграет против «Ювентуса».

    «Мы хотим выиграть последний матч на «Висенте Кальдерон», потому что это будет особенный момент. Уход из клуба? Я очень хорошо чувствую себя в «Атлетико». Обращайтесь к моему агенту. В китайском футболе я себя точно не вижу.

    Проиграть в финале было бы более обидно. Что касается прогноза, то я хочу, чтобы «Ювентус» выиграл, а Джанлуиджи Буффон в итоге получил «Золотой мяч», – сказал француз.

    Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

    Источник: Marca

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    18.05.2017 19:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +13

      Артур 1982 27 мая 2017, 00:37

      Все тут смотрю желают победу Юве и надеются на это, ну ну мечтать не вредно, Перефразирую одного товарища- ваши ожидания 3 июня станут вашей проблемой и разочарованием.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 20 мая 2017, 13:24

      да он Роналду ненавидит))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 19 мая 2017, 19:15

      даже если юве все выйграет зм увы Буффону не дадут(( опять уйдет к Криштиану

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 19 мая 2017, 11:29

      Forza JUVE!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 10:31

      Только Буффон, только Юве!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 19 мая 2017, 06:29

      Только выиграет Реал!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +519

      Dammit 18 мая 2017, 23:13

      Вот тут я с ним полностью согласен, идеальный исход событий)

      3
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 18 мая 2017, 20:58

      Все хотят, только Роналду будет против.))

      -1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 мая 2017, 20:48

      Победит сильнейший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > DIDI 23 19 мая 2017, 04:48

      и это верно, полностью согласен ...

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 мая 2017, 20:38

      мои мысли читает сук :D

      -1
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