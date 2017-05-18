Гризманн: «Хочу, чтобы «Ювентус» выиграл в финале ЛЧ, а Буффон получил «Золотой мяч»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился информацией о своем будущем и ожиданиями от финала Лиги чемпионов. На стадии полуфинала «матрасники» уступили «Реалу», который в решающем матче сыграет против «Ювентуса».

«Мы хотим выиграть последний матч на «Висенте Кальдерон», потому что это будет особенный момент. Уход из клуба? Я очень хорошо чувствую себя в «Атлетико». Обращайтесь к моему агенту. В китайском футболе я себя точно не вижу.

Проиграть в финале было бы более обидно. Что касается прогноза, то я хочу, чтобы «Ювентус» выиграл, а Джанлуиджи Буффон в итоге получил «Золотой мяч», – сказал француз.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.