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  • Гризманн: «Хочу, чтобы «Ювентус» выиграл в финале ЛЧ, а Буффон получил «Золотой мяч»

Гризманн: «Хочу, чтобы «Ювентус» выиграл в финале ЛЧ, а Буффон получил «Золотой мяч»

18 мая 2017, 19:32
20

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился информацией о своем будущем и ожиданиями от финала Лиги чемпионов. На стадии полуфинала «матрасники» уступили «Реалу», который в решающем матче сыграет против «Ювентуса».

«Мы хотим выиграть последний матч на «Висенте Кальдерон», потому что это будет особенный момент. Уход из клуба? Я очень хорошо чувствую себя в «Атлетико». Обращайтесь к моему агенту. В китайском футболе я себя точно не вижу.

Проиграть в финале было бы более обидно. Что касается прогноза, то я хочу, чтобы «Ювентус» выиграл, а Джанлуиджи Буффон в итоге получил «Золотой мяч», – сказал француз.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 3-го июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.

Источник: Marca
Испания. Примера Лига чемпионов Атлетик Ювентус Буффон Джанлуиджи Гризманн Антуан
Комментарии (20)
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kella
1495125384
Было бы справедливо!
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84aivengo
1495125540
мысли мои прочитал ....
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Arrow10
1495125666
Буффон заслужил Золотогй мяч , а роналду перебьется , хватит ему и месси получать их.
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vi742sx
1495126389
Джанлуиджи Буффон достоин всех наград и в этом году он показывает наилучшие результаты и смотреть на его игру одно удовольствие, так пожелаем ему удачи в финале ЛЧ.
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Mahone
1495126649
Я тоже так думаю,заслужил он!!!!!!!!
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Vagner44
1495128909
Согласен! Джанлуиджи заслужил, да и Юве сейчас машина..
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Dammit
1495138413
Вот тут я с ним полностью согласен, идеальный исход событий)
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Spartak115
1495164570
Только выиграет Реал!
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OfaZavr
1495179115
Только Буффон, только Юве!
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Protosser
1495182562
Forza JUVE!
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