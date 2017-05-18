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    Модрич может перейти из «Реала» в «Милан»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, руководство миланского клуба намерено усилить состав, чтобы завоевать титул чемпиона Италии, и постарается убедить 31-летнего футболиста на переход.

    По данным Transfermarkt, стоимость хорвата составляет 45 миллионов евро. Действующий контракт игрока со сливочными рассчитан до лета 2020 года.

    В нынешнем сезоне Модрич провел за «Реал» в Примере 24 матча, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    18.05.2017 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:49

      Автор, вы частицу НЕ пропустили - Модрич НЕ может перейти из Реала в Милан.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 мая 2017, 19:48

      Читайте внимательно,там написано( МОЖЕТ).Значит если Модрич за хочет продолжить карьеру в Милане.Но Модрич думаю не будет изменят Реал,он там и останется.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 19:28

      Да ладно !!! Зачем эти фейки .

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 18 мая 2017, 18:24

      Сегодня вроде не первое апреля... Модрич точно никуда не уйдет, как минимум ещё сезона 2!!! Лучшего игрока команды никто не отпустит.

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      Рейтинг: +673

      life85 18 мая 2017, 18:23

      Как бы я не любил Милан , но сейчас это середняк итальянского чемпионата и чтобы переманить Модрича , им нужно сильно постараться и потратиться .

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