Модрич может перейти из «Реала» в «Милан»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в «Милане». По информации источника, руководство миланского клуба намерено усилить состав, чтобы завоевать титул чемпиона Италии, и постарается убедить 31-летнего футболиста на переход.

По данным Transfermarkt, стоимость хорвата составляет 45 миллионов евро. Действующий контракт игрока со сливочными рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне Модрич провел за «Реал» в Примере 24 матча, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.