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    Китайцы стали владельцами «Рединга»

    Английский клуб «Рединг» обзавелся новыми владельцами, сообщает ВВС. Ими стали китайские бизнесмены Дай Йонг и Дай Сю Ли, которые являются братом и сестрой. После завершения сделки они стали владельцами 75 процентов акций клуба.

    В среду руководство английской Премьер-лига, которая решает подобные вопросы, дало согласие на эту сделку. Стоит отметить, что ранее организация вынуждена была заблокировать подобное соглашение китайцев с «Халл Сити».

    Известно, что китайцы готовы построить новую базу для клуба, а также реконструировать стадион «Рединга» с увеличением численности зрителей.

    В текущем сезоне «Рединг» вышел в финал плей-офф чемпионшипа. Команде предстоит встретиться 29 мая с «Хаддерсфилдом» за выход в Премьер-лигу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.05.2017 08:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +124

      marshal9 29 мая 2017, 20:41

      так а наш руский владелец получается не вывез?

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 18 мая 2017, 08:15

      Крутяк, ещё бы они на трансферы бабки дали и Редингу прям подфартило)

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