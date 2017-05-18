Китайцы стали владельцами «Рединга»

Английский клуб «Рединг» обзавелся новыми владельцами, сообщает ВВС. Ими стали китайские бизнесмены Дай Йонг и Дай Сю Ли, которые являются братом и сестрой. После завершения сделки они стали владельцами 75 процентов акций клуба.

В среду руководство английской Премьер-лига, которая решает подобные вопросы, дало согласие на эту сделку. Стоит отметить, что ранее организация вынуждена была заблокировать подобное соглашение китайцев с «Халл Сити».

Известно, что китайцы готовы построить новую базу для клуба, а также реконструировать стадион «Рединга» с увеличением численности зрителей.

В текущем сезоне «Рединг» вышел в финал плей-офф чемпионшипа. Команде предстоит встретиться 29 мая с «Хаддерсфилдом» за выход в Премьер-лигу.