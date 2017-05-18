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    Ровно четыре года назад «Монако» вышел в Лигу 1 под руководством Раньери

    17-го мая 2013 года «Монако» одержал победу над «Ле Маном» в матче 37-го тура французской Лиги 2. Победа позволила тогдашней команде Клаудио Раньери досрочно одержать победу в чемпионате и выйти в высший дивизион.

    Спустя ровно четыре года подопечные Леонарду Жардима обыграли «Сент-Этьен» в игре 37-го тура первого дивизиона и гарантировали себе победу в Лиге 1 впервые за 17 лет.

    В 2013 году за «Монако» выступали нынешние игроки Валере Жермен, Андреа Раджи, Набиль Дирар и Даниэль Субашич.

    Источник: Twitter

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    18.05.2017 00:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 09:59

      Вот это прогресс. В совокупности со сменой курса от бабла к молодежи вообще космически смотрится!

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