Ровно четыре года назад «Монако» вышел в Лигу 1 под руководством Раньери

17-го мая 2013 года «Монако» одержал победу над «Ле Маном» в матче 37-го тура французской Лиги 2. Победа позволила тогдашней команде Клаудио Раньери досрочно одержать победу в чемпионате и выйти в высший дивизион.

Спустя ровно четыре года подопечные Леонарду Жардима обыграли «Сент-Этьен» в игре 37-го тура первого дивизиона и гарантировали себе победу в Лиге 1 впервые за 17 лет.

В 2013 году за «Монако» выступали нынешние игроки Валере Жермен, Андреа Раджи, Набиль Дирар и Даниэль Субашич.