Федун видит «Спартак» в полуфинале Лиги чемпионов

Президент «Спартака» Леонид Федун уверен, что при большой доле везения его команда может дойти до полуфинала Лиги чемпионов в будущем сезоне.

«Всегда есть куда расти, но с точки зрения мерчендайзинга и работы со спонсорами я тоже считаю наш клуб лидером. У «Спартака» есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями.

Когда будем подводить итоги за первое полугодие, увидим, насколько выросли продажи билетов и атрибутики. Но на следующий сезон должны продать много абонементов и лож, а это основной источник дохода. А так могу сказать, что один из наших спонсоров к чемпионству «Спартака» выпустил специальное пиво с портретом Карреры. Будут и другие активности.

При большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – приводит слова Федуна RT.

Напомним, что в текущем сезоне «Спартак» досрочно оформил чемпионское звание.