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Федун видит «Спартак» в полуфинале Лиги чемпионов

16 мая 2017, 11:06
81

Президент «Спартака» Леонид Федун уверен, что при большой доле везения его команда может дойти до полуфинала Лиги чемпионов в будущем сезоне.

«Всегда есть куда расти, но с точки зрения мерчендайзинга и работы со спонсорами я тоже считаю наш клуб лидером. У «Спартака» есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями.

Когда будем подводить итоги за первое полугодие, увидим, насколько выросли продажи билетов и атрибутики. Но на следующий сезон должны продать много абонементов и лож, а это основной источник дохода. А так могу сказать, что один из наших спонсоров к чемпионству «Спартака» выпустил специальное пиво с портретом Карреры. Будут и другие активности.

При большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – приводит слова Федуна RT.

Напомним, что в текущем сезоне «Спартак» досрочно оформил чемпионское звание.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (81)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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kykyi
1494923354
Они с Мутко наверное вместе бухали, а заодно и курнули, чего нибудь.
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Diman67
1494926252
что уж там мелочиться тогда, надо брать чуть выше - финал ЛЧ))
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Lexa_Lexa
1494926259
Даже в ЛЕ не попадут
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Болельщик Реал Мадрида
1494927071
Я не думаю, что Леонид Федун сказал именно так, а если он все же и говорил такое, то не в интервью сайту "Бомбардир.ру.". Этот сайт, делает несколько вещей хорошо, одно из них, точно делает лучше остальных это, качественно распускает сплетни и слухи. Была масса прецедентов, когда информация не подтверждалась ничем. Последнее, что я помню, это статья где якобы интервью Арсена Венгера, в котором тот, назвал Андрея Аршавина легендой "Арсенала". Причем сам сайт на столько уверен был в правдивости своей информации, что выложил эту новость в ленту с ссылкой на собственные источники. Я бы понял все, если бы эта информация была от ВВС или испанской "Marca", от такого серьезного источника как The Guardian,Daily Mail и так далее, но не в коем случае не "Бомбардир.ру". Вот и в данном случае мне кажется, что информация не является правдой. Я думаю, что Федун, серьезный бизнесмен и как каждый серьезный человек, он понимает, что нынешнему ФК "Спартак", такие результаты пока не по плечу. Для этого нужно еще провести массу работы. Нужно серьезно усилить состав, подписать пять-семь, качественных игроков, они должны сыграться и наладить взаимопонимание. Мне кажется, что для этого должно пройти, минимум три-пять лет, при условии, что ФК "Спартак", продолжит показывать, такую же хорошую игру как в этом сезоне. По моему скромному мнению, да не обидятся на меня болельщики красно-белых, в следующем сезоне для ФК "Спартак", хорошим результатом будет хороши сыграть в групповой стадии ЛЧ, занять там третье место и выйти в плей-офф ЛЕ. Так как в 1/16 финала и дальше уже будут очень серьезные команды, у которых огромный Еврокубковый опыт, которого у ФК "Спартак" пока нет.
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Абырвалг.
1494929066
Вчера самогоном отметил,сёдни кизяк покурил и вот он результат.
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Popularov
1494930283
Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что их матчи с соперниками не будут судить купленные арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Сухого, Карасёва, Турбина и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров! В Лигу Европы Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры засудили Локомотив из Москвы! Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ! Так Спартаку и надо! В Лиге Европы федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков! А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!! Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! А вспомните недавнюю игру Спартака с Ростовом на выезде - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака при ЧЕСТНОМ судействе! На протяжении всего сезона 2016/2017 судьи СКАНДАЛАМИ тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры сезона 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ Федуна! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом! В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!
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Snek
1494931114
федуну подвезли из афгана посылку
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cska-62
1494931308
"...И тут Остапа понесло!" (с).
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Микояновский мясокомбинат
1494934772
Проверим зрение,хотя у свиней глазки в два карата..)))
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chempion_cska
1494935015
Главарь секты в глубоком нокдауне, однако.
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