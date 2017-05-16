Федун видит «Спартак» в полуфинале Лиги чемпионов

16 лет Федун "видел" Спартак чемпионом России, теперь осталось лет 30 подождать пока Спартак до полуфинала ЛЧ доберется.
Президент «Спартака» Леонид Федун уверен, что при большой доле везения его команда может дойти до полуфинала Лиги чемпионов в будущем сезоне.
«Всегда есть куда расти, но с точки зрения мерчендайзинга и работы со спонсорами я тоже считаю наш клуб лидером. У «Спартака» есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями.
Когда будем подводить итоги за первое полугодие, увидим, насколько выросли продажи билетов и атрибутики. Но на следующий сезон должны продать много абонементов и лож, а это основной источник дохода. А так могу сказать, что один из наших спонсоров к чемпионству «Спартака» выпустил специальное пиво с портретом Карреры. Будут и другие активности.
При большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – приводит слова Федуна RT.
Напомним, что в текущем сезоне «Спартак» досрочно оформил чемпионское звание.