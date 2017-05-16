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    Федун видит «Спартак» в полуфинале Лиги чемпионов

    Президент «Спартака» Леонид Федун уверен, что при большой доле везения его команда может дойти до полуфинала Лиги чемпионов в будущем сезоне.

    «Всегда есть куда расти, но с точки зрения мерчендайзинга и работы со спонсорами я тоже считаю наш клуб лидером. У «Спартака» есть реальные спонсоры, а не назначенные теми или иными руководителями.

    Когда будем подводить итоги за первое полугодие, увидим, насколько выросли продажи билетов и атрибутики. Но на следующий сезон должны продать много абонементов и лож, а это основной источник дохода. А так могу сказать, что один из наших спонсоров к чемпионству «Спартака» выпустил специальное пиво с портретом Карреры. Будут и другие активности.

    При большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы», – приводит слова Федуна RT.

    Напомним, что в текущем сезоне «Спартак» досрочно оформил чемпионское звание.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 11:06
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +2389

      serglider 16 мая 2017, 22:04

      16 лет Федун "видел" Спартак чемпионом России, теперь осталось лет 30 подождать пока Спартак до полуфинала ЛЧ доберется.

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 мая 2017, 20:17

      Магазин клуба работает отвратительно. Сбрасывают заказы по 5000 руб. без причины, неделю не работали вообще, ассортимент остался никакой. И это называется продажа атрибутики. При нормальной работе менеджмента и персонала интернет-магазина в разы можно было бы доходы повысить по этому направлению.

      -1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 мая 2017, 19:50

      Ну и что , говорят если хочешь попасть выше и целится надо тоже выше, хотя полуфинал звучит уж очень высоко конечно

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 16 мая 2017, 19:42

      да он пошутил, хотя никто бы не отказался от такого поворота

      -1
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      Рейтинг: +160

      виктоша 16 мая 2017, 18:04

      Все правильно, аппетит приходит во время еды.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 мая 2017, 16:38

      Про везение это правильно.. Ключевое слово.. Но в ЛЧ до полуфинала на везении не доходят... Хорошо если хоть опять 0-18 в группе не будет...

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 16 мая 2017, 16:13

      Я вижу Локомотив победителем Лиги Чемпионов.. глубоко во снах, где то очень глубоко

      2
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      Рейтинг: +81

      Dgon1987 16 мая 2017, 16:04

      Ключевая фраза "при большой доле везения" Удачи желаю всем нашим клубам в еврокубках!!!

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 16 мая 2017, 16:00

      Он до сих пор бухает что-ли??

      5
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 мая 2017, 16:00

      Губа не дура! Из группы бы выйти! Все будет зависеть от жребия как ни крути!

      0
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