Тарханов: «На КДК игроки «Урала» и «Локомотива» помирились, на матче в Екатеринбурге все будет нормально»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что не боится повторения произошедшего в финале Кубка России с «Локомотивом» на домашнем матче с железнодорожниками в 29-м туре РФПЛ.

Напомним, в конце встречи, состоявшейся 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, между игроками «шмелей» и красно-зеленых вспыхнула массовая потасовка.

– Самое главное, восстановить ребят и подготовить их к игре с «Локомотивом». График плотный, сил все команды тратят много.

– Еще памятна массовая драка в финале Кубка. Не боитесь, что подобное может произойти вновь?

– КДК во всем разобрался. Игроки встречались на заседании в Москве, помирились, пожали друг другу руки. Все будет нормально. Все думают об игре.

Поединок «Урал» – «Локомотив» состоится в Екатеринбурге в среду, 17 мая. и начнется в 17:30 по московскому времени.