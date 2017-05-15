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    Тарханов: «На КДК игроки «Урала» и «Локомотива» помирились, на матче в Екатеринбурге все будет нормально»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что не боится повторения произошедшего в финале Кубка России с «Локомотивом» на домашнем матче с железнодорожниками в 29-м туре РФПЛ.

    Напомним, в конце встречи, состоявшейся 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, между игроками «шмелей» и красно-зеленых вспыхнула массовая потасовка.

    – Самое главное, восстановить ребят и подготовить их к игре с «Локомотивом». График плотный, сил все команды тратят много.

    – Еще памятна массовая драка в финале Кубка. Не боитесь, что подобное может произойти вновь?

    – КДК во всем разобрался. Игроки встречались на заседании в Москве, помирились, пожали друг другу руки. Все будет нормально. Все думают об игре.

    Поединок «Урал» – «Локомотив» состоится в Екатеринбурге в среду, 17 мая. и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 12:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:40

      Да никто и не сомневался . Не было никакого криминала , чтобы затаить что-то в душе . Урал дома выиграет .

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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 мая 2017, 16:18

      ... хотел посмотреть матч до этого момента)

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