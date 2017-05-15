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  • Тарханов: «На КДК игроки «Урала» и «Локомотива» помирились, на матче в Екатеринбурге все будет нормально»

Тарханов: «На КДК игроки «Урала» и «Локомотива» помирились, на матче в Екатеринбурге все будет нормально»

15 мая 2017, 12:19
2

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов заявил, что не боится повторения произошедшего в финале Кубка России с «Локомотивом» на домашнем матче с железнодорожниками в 29-м туре РФПЛ.

Напомним, в конце встречи, состоявшейся 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, между игроками «шмелей» и красно-зеленых вспыхнула массовая потасовка.

– Самое главное, восстановить ребят и подготовить их к игре с «Локомотивом». График плотный, сил все команды тратят много.

– Еще памятна массовая драка в финале Кубка. Не боитесь, что подобное может произойти вновь?

– КДК во всем разобрался. Игроки встречались на заседании в Москве, помирились, пожали друг другу руки. Все будет нормально. Все думают об игре.

Поединок «Урал» – «Локомотив» состоится в Екатеринбурге в среду, 17 мая. и начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Тарханов Александр
Комментарии (2)
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LokoGoGo
1494854320
... хотел посмотреть матч до этого момента)
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dok66
1494866416
Да никто и не сомневался . Не было никакого криминала , чтобы затаить что-то в душе . Урал дома выиграет .
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