Мората может сменить «Реал» на «Атлетико»

Нападающий «Реала» Альваро Мората во время летнего трансферного окна может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, руководство «матрасников» рассматривает 24-летнего испанца в качестве замены Антуану Гризманну, если француз летом покинет мадридский клуб.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Действующий контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.