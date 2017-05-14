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    Мората может сменить «Реал» на «Атлетико»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората во время летнего трансферного окна может продолжить карьеру в «Атлетико». По информации источника, руководство «матрасников» рассматривает 24-летнего испанца в качестве замены Антуану Гризманну, если француз летом покинет мадридский клуб.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро. Действующий контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года.

    В нынешнем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 24 матча, в которых забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    14.05.2017 12:02
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 мая 2017, 22:55

      Хочет в основе играть,сегодня у него не получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      slender 14 мая 2017, 21:50

      Кто такой бред выдумывает?!?!?! семионе пошутил в полуфинале ЛЧ а все на этом палку срубить хотят-типа новость дня!! Бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 мая 2017, 17:45

      Обмен товарами.

      0
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