Гершкович: «Каррера сейчас на пути к топовому тренеру»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович дал высокую оценку работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака». По мнению отечественного специалиста, итальянец может стать топовым тренером.

«Меня и многих моих коллег часто обвиняют в том, что мы выступаем против иностранных тренеров, работающих в России. Но я хочу еще раз подчеркнуть: мы против плохих иностранных специалистов! А Каррера всем доказал, что он сейчас на пути к топовому тренеру. Как он сплотил команду! Снимаю шляпу! Он справился с непростой задачей – подготовил команду в зимний период.

Стоит заметить, что Каррера, в отличие от многих «выдающихся» иностранных специалистов, которые выпрыгивали из штанов и бросались на судей, проявил себя очень интеллигентным, выдержанным и воспитанным человеком, с большим уважением относится к нашей стране и к нашему футболу. Искренние ему поздравления и, дай бог, чтобы он остался еще поработать в России. Именно такие тренеры дают возможность отечественным наставникам у них поучиться. Руководство «Спартака» явно угадало с его кандидатурой», – заявил Гершкович.

Напомним, «Спартак» при Каррере в текущем сезоне стал за три тура до окончания чемпионата досрочным чемпионом РФПЛ.