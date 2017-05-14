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Гершкович: «Каррера сейчас на пути к топовому тренеру»

14 мая 2017, 07:21
10

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович дал высокую оценку работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака». По мнению отечественного специалиста, итальянец может стать топовым тренером.

«Меня и многих моих коллег часто обвиняют в том, что мы выступаем против иностранных тренеров, работающих в России. Но я хочу еще раз подчеркнуть: мы против плохих иностранных специалистов! А Каррера всем доказал, что он сейчас на пути к топовому тренеру. Как он сплотил команду! Снимаю шляпу! Он справился с непростой задачей – подготовил команду в зимний период.

Стоит заметить, что Каррера, в отличие от многих «выдающихся» иностранных специалистов, которые выпрыгивали из штанов и бросались на судей, проявил себя очень интеллигентным, выдержанным и воспитанным человеком, с большим уважением относится к нашей стране и к нашему футболу. Искренние ему поздравления и, дай бог, чтобы он остался еще поработать в России. Именно такие тренеры дают возможность отечественным наставникам у них поучиться. Руководство «Спартака» явно угадало с его кандидатурой», – заявил Гершкович.

Напомним, «Спартак» при Каррере в текущем сезоне стал за три тура до окончания чемпионата досрочным чемпионом РФПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Мясной Упырь
1494735954
Да и будучи чемпионом он все равно играет на победу
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Диктор
1494739924
Хорошо сказано.
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sochi-2013
1494741835
Посмотрим, где будет Каррера через год.
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84aivengo
1494742898
не рано ли петь дифирамбы ? одно чемпионство - не показатель... пойдут стабильность,игра и достижения,тогда можно петь оды
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NEON-SM
1494744365
удачи ему и дальше
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OfaZavr
1494744619
Спасибо за хорошие слова.
Ответить
александр 59
1494745937
Каррере есть предложения из Италии. Поборется ли Федун.
Ответить
Mahone
1494746180
Надеемся!! Пусть будет топовым тренером благодаря Спартаку!!!!!!!
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EVGEN13RUS
1494748337
Путь будет сложнее в следующем сезоне, чемпионат, лч, кубок, будет интересно посмотреть на его работу
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С@НЁК.
1494749815
ну ну а потом выгонять будут))
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