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    Гершкович: «Каррера сейчас на пути к топовому тренеру»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович дал высокую оценку работе Массимо Карреры на посту главного тренера «Спартака». По мнению отечественного специалиста, итальянец может стать топовым тренером.

    «Меня и многих моих коллег часто обвиняют в том, что мы выступаем против иностранных тренеров, работающих в России. Но я хочу еще раз подчеркнуть: мы против плохих иностранных специалистов! А Каррера всем доказал, что он сейчас на пути к топовому тренеру. Как он сплотил команду! Снимаю шляпу! Он справился с непростой задачей – подготовил команду в зимний период.

    Стоит заметить, что Каррера, в отличие от многих «выдающихся» иностранных специалистов, которые выпрыгивали из штанов и бросались на судей, проявил себя очень интеллигентным, выдержанным и воспитанным человеком, с большим уважением относится к нашей стране и к нашему футболу. Искренние ему поздравления и, дай бог, чтобы он остался еще поработать в России. Именно такие тренеры дают возможность отечественным наставникам у них поучиться. Руководство «Спартака» явно угадало с его кандидатурой», – заявил Гершкович.

    Напомним, «Спартак» при Каррере в текущем сезоне стал за три тура до окончания чемпионата досрочным чемпионом РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 07:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 14 мая 2017, 11:16

      ну ну а потом выгонять будут))

      0
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      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 14 мая 2017, 10:52

      Путь будет сложнее в следующем сезоне, чемпионат, лч, кубок, будет интересно посмотреть на его работу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 10:16

      Надеемся!! Пусть будет топовым тренером благодаря Спартаку!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +131

      александр 59 14 мая 2017, 10:12

      Каррере есть предложения из Италии. Поборется ли Федун.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:50

      Спасибо за хорошие слова.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 14 мая 2017, 09:46

      удачи ему и дальше

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 мая 2017, 09:21

      не рано ли петь дифирамбы ? одно чемпионство - не показатель... пойдут стабильность,игра и достижения,тогда можно петь оды

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 14 мая 2017, 09:03

      Посмотрим, где будет Каррера через год.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 08:32

      Хорошо сказано.

      3
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 14 мая 2017, 07:25

      Да и будучи чемпионом он все равно играет на победу

      4
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