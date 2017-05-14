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    Погба пропустит встречу с «Тоттенхэмом» в связи со смертью отца

    12-го мая «Бомбардир» писал о том, что Фассу Антуан Погба скончался в больнице на территории Англии в возрасте 79-ти лет.

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит матч 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» в связи с потерей родственника.

    В нынешнем сезоне 24-летний француз забил семь мячей и отдал пять голевых передач в 49-ти матчах всех турниров. Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Игра на «Уайт Харт Лейн» начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    14.05.2017 00:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 мая 2017, 06:48

      Мои соболезнования.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 14 мая 2017, 05:29

      мои соболезнования

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