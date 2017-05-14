Погба пропустит встречу с «Тоттенхэмом» в связи со смертью отца

12-го мая «Бомбардир» писал о том, что Фассу Антуан Погба скончался в больнице на территории Англии в возрасте 79-ти лет.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит матч 37-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» в связи с потерей родственника.

В нынешнем сезоне 24-летний француз забил семь мячей и отдал пять голевых передач в 49-ти матчах всех турниров. Команда Жозе Моуринью занимает шестую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Игра на «Уайт Харт Лейн» начнется в 18:30 по московскому времени.