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    У Пике диагностирован желудочный грипп, испанец не сыграет против «Лас-Пальмаса»

    Врачи нашли у защитника «Барселоны» Жерара Пике желудочный грипп, сообщает испанское издание AS. По информации источника, 30-летний футболист останется вне заявки на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

    На данный момент чемпион мира-2010 находится в больнице. Подробности болезни и сроки восстановления не уточняются.

    В текущем сезоне Пике забил три гола в 40-ка матчах команды Луиса Энрике во всех турнирах. Сине-гранатовые занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

    Источник: AS

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    14.05.2017 00:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 мая 2017, 01:07

      здоровья ему!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 мая 2017, 00:41

      желч не переработал желудок наверное )))))

      1
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