У Пике диагностирован желудочный грипп, испанец не сыграет против «Лас-Пальмаса»

Врачи нашли у защитника «Барселоны» Жерара Пике желудочный грипп, сообщает испанское издание AS. По информации источника, 30-летний футболист останется вне заявки на матч 37-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

На данный момент чемпион мира-2010 находится в больнице. Подробности болезни и сроки восстановления не уточняются.

В текущем сезоне Пике забил три гола в 40-ка матчах команды Луиса Энрике во всех турнирах. Сине-гранатовые занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги.