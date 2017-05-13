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    Лоськов: «Сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче»

    Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, появившийся на поле в стартовом составе красно-зеленых во встрече 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом», заявил, что мечтал завершить карьеру в официальном матче.

    43-летний игрок, вышедший на поединок с капитанской повязкой, сыграл 12 минут, после чего был заменен на хавбека Алексея Миранчука.

    Отметим, что Лоськов стал первым игроком, которому удалось принять участие в 20 сезонах чемпионата России.

    «Эмоции – не передать словами, сейчас надо прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Не мало ли сыграл? Пусть молодежь играет!» – сказал Лоськов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 20:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:23

      Молодца Легенда. Удачи в будущем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5457

      SPACE TRUCKIN 14 мая 2017, 06:01

      Лось красавец!Какие голы забивал со штрафных!Я не за Локо - но всегда отдам дань почтения ИГРОКУ и ЧЕЛОВЕКУ сделавшему столько для российского футбола!Удачи,Дима,и успехов в дальнейшем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 13 мая 2017, 21:55

      Болельщик Спартака: Димон молодец и точка. Всегда уважал его как человека и игрока. У тебя все еще в переди.

      4
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 мая 2017, 21:44

      Не болельщик "Локомотиава", но Лёха, тебе такой человек капитанскую передал, не подведи.

      4
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 13 мая 2017, 21:00

      Достойное завершение Легенды

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 мая 2017, 20:37

      Дима Спасибо за карьеру! Ждем в качестве главного тренера в будущем!

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 мая 2017, 20:32

      Пиздец ! Как можно так интервью перевернуть !

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