Лоськов: «Сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче»

Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, появившийся на поле в стартовом составе красно-зеленых во встрече 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом», заявил, что мечтал завершить карьеру в официальном матче.

43-летний игрок, вышедший на поединок с капитанской повязкой, сыграл 12 минут, после чего был заменен на хавбека Алексея Миранчука.

Отметим, что Лоськов стал первым игроком, которому удалось принять участие в 20 сезонах чемпионата России.

«Эмоции – не передать словами, сейчас надо прийти в себя. Спасибо всем, благодаря кому сбылась моя мечта – закончить карьеру в официальном матче. Не мало ли сыграл? Пусть молодежь играет!» – сказал Лоськов в эфире телеканала «Наш футбол».